Adolescente muere en Florida tras contraer virus de mononucleosis Ariana Rae Delfs, de 17 años, falleció en Florida tras contraer el común virus de la mononucleosis. Los detalles By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ariana Rae Delfs, de 17 años, padecía dolores de cabeza frecuentes y mostraba síntomas similares a los de un refriado. Según su familia, la estudiante de escuela secundaria en Florida, contrajo el común virus de mononucleosis. Hace unas tres semanas, comenzó a sentirse mal, reportó WJAX-TV. Su padre Mark Delfs dijo que su hija, que era una estudiante de honor, “parecía siempre tener dolor de cabeza”. También contó que la adolescente comenzó una tarde a vomitar sin parar. “Nos pusimos muy nerviosos”, admitió el padre, por lo que la llevaron al hospital la mañana siguiente. Aunque le hicieron varios análisis no la pudieron diagnosticar en ese entonces y la salud de la joven siguió deteriorando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La adolescente comenzó a mostrar otros síntomas severos, diciendo que no podía sentir sus piernas y tenía dificultad al caminar. También comenzó a hablar enredado. Los doctores sospechaban que la joven había tenido un derrame cerebral. Al llevarla a un hospital en Jacksonville los doctores no dieron con el diagnostico de mononucleosis hasta sus días finales. La estudiante estuvo en el hospital unos tres días antes de ser desconectada de máquinas de soporte vital. “Su cerebro se inflamó al punto de que ya no podía funcionar y tuvo daño cerebral”, lamentó el padre. “Se supone que tu cuerpo pueda combatirlo”, añadió Mark Delfs sobre el virus Epstein-Barr, también conocido como ‘la enfermedad del beso’ ya que se contrae por medio de la saliva. Su padre creó una cuenta de Go Fund Me para recaudar dinero para donar a diversas organizaciones caritativas que Ariana apoyaba. “Su espíritu, su generosidad y su luz interior seguirán brillando”, expresó su padre en la página de Go Fund Me. Que en paz descanses Ariana. Advertisement

Close Share options

Close View image Adolescente muere en Florida tras contraer virus de mononucleosis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.