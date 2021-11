Adolescente con distrofia muscular le hace la competencia a J Balvin El joven Jordan Carranza, de 13 años, envió un poderoso mensaje a la juventud tras cumplir uno de sus grandes sueños: diseñar su propia zapatilla deportiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué tienen en común J Balvin, Travis Scott y Eminem? Aparte de ser tremendos padres y artistas, han fungido como diseñadores de sus propias zapatillas deportivas Nike. Pero ahora tienen una fuerte competencia pisándoles los talones. No canta, tampoco sale en televisión, pero como Balvin, Scott y Eminem, es enfocado, perseverante y soñador —lo cual le ha permitido convertir uno de sus mayores deseos en realidad a pesar de sufrir una enfermedad que lo mantiene inmóvil. Desde pequeño, Jordan Carranza, ahora de 13 años, ha dependido de una silla de ruedas para moverse debido a que padece distrofia muscular de Duchenne (DMD, por sus siglas en inglés). La condición diagnosticada en la infancia causa la debilidad de los músculos en todo el cuerpo y debido a su rápido progreso, para la edad de los 12 años, la mayoría de los niños necesitan un respirador para subsistir, según el departamento de salud de la Universidad de Nueva Langone Health. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jordan Carranza Nike Jordan Brand Jordan Carranza | Credit: CREDIT: MAKE-A-WISH FOUNDATION Pero Jordan no ha permitido que los obstáculos causados por su mal detengan sus sueños de niñez. "Nike siempre ha sido mi marca favorita y siempre he querido crear unos tenis", comentó a People a través de un comunicado. Su deseo fueron órdenes para la organización Make-A-Wish, de Oregón. Al enterarse de la historia de Jordan, estos inmediatamente contactaron a la marca Jordan Brand, propiedad de Nike, para ayudarlo a cumplir su sueño. En su primera junta con la marca, el chico llegó más que preparado con su diseño. Los expertos elevaron su idea y le dieron un privilegio que sólo los atletas profesionales consiguen: documentar su proceso creativo como parte del segmento Jordan's Player Edition. Jordan sneakers designed by Jordan Carranza Jordan sneakers designed by Jordan Carranza | Credit: CREDIT: MAKE-A-WISH FOUNDATION El diseño del joven forma hoy parte de la edición Air Jordan 1 Hi FlyEase, en color azul y blanco para combinar con su personalidad, según la organización no lucrativa. El zapato cuenta con cordones elásticos y una tobillera ajustable unida a una cremallera en el talón para permitir un acceso fácil y rápido a aquellos que tienen dificultades con los tradicionales tenis de cordones. "Elegí este tipo de zapato porque son mis favoritos", expresó el joven en el comunicado. "Pude haber hecho cualquier diseño, pero elegí este porque son los que he usado desde que estaba pequeño. Son tan especial". Jordan sneakers designed by Jordan Carranza Jordan sneakers designed by Jordan Carranza | Credit: CREDIT: MAKE-A-WISH FOUNDATION Los zapatos además, tienen el emblema de un atleta en una silla de ruedas, así como el número 23 de Michael Jordan, quien popularizó la marca, en la suela. Dentro del zapato, se imprimió el poderoso mensaje del joven, así como su nombre. "La razón por la cual hice este estilo [para] discapacitados, es porque me demuestra que sólo por ser discapacitado no significa que tus sueños no se pueden hacer realidad", dijo el jovencito. La fundación Make-A-Wish ha realizado más de 500,000 sueños alrededor del mundo, de acuerdo a su sitio web, y está dedicada a ayudar a niños a enfrentar sus enfermedades, al mismo tiempo que les brinda apoyo a sus familiares, cuidadores y amigos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adolescente con distrofia muscular le hace la competencia a J Balvin

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.