Arrestan a adolescente de 15 años en Texas por la brutal muerte a golpes de su madre La policía afirma que cámaras de vigilancia captaron la agresión del menor. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un adolescente de Texas ha sido arrestado luego de que un vídeo lo captara golpeando brutalmente a su madre en la localidad de McKinney, TX. De acuerdo a un comunicado de prensa, la policía respondió a una llamada de emergencia a la casa de la víctima, Stacy Ellen Barney, de 50 años, que había sido realizada por el padre del menor alrededor de la 1 a.m., el pasado domingo. Ahí, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Barney. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Getty Images Las declaraciones obtenidas indicaron que fue precisamente el hijo de la víctima el que ocasionó su muerte y la evidencia captada por las cámaras de vigilancia del hogar dieron inicio a una extensa búsqueda por el barrio, reportó People. La policía encontró y arrestó al adolescente como el principal sospechoso de la muerte de su madre. “Nuestros corazones están con la familia de la víctima durante este extremadamente difícil momento”, expresó el departamento de Policía de McKinney. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del joven y tampoco se conoce el motivo de la riña que llevó a la muerte de la víctima. Por su parte, el padre del sospechoso permanece en silencio. Se desconoce aún si el joven ha presentado su declaración o si ya tiene abogado.

