Arrestan a adolescente acusado de matar a 4 miembros de una familia, incluidos dos niños, en West Virginia Un familiar acudió a la casa de las víctimas luego de no saber de ellos por varios días y allí se encontró con la sangrienta escena. Los detalles aquí. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un adolescente está detenido acusado de ser el supuesto responsable de asesinar a 4 miembros de una familia en una casa en West Virginia. Según reportó la Oficina del Sheriff del condado de Kanawha en su página de Facebook, el domingo, 13 de diciembre las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en horas de la mañana después que un familiar de las víctimas reportó el sangriento hallazgo. “A las 10:40 a.m. se realizó una llamada al 911 desde la cuadra 1300 de Cemetery Hill Drive en el sector Elkview. La persona que llamó había ido a una residencia allí para ver cómo estaba la familia. No habían tenido contacto con los familiares durante días. Cuando llegó la persona que llamó encontró la puerta abierta y entró. Descubrió a tres de los residentes muertos por un aparente acto de violencia. Fue a una casa cercana y llamó al 911”, informaron las autoridades en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el reporte policial se reveló que la cuarta víctima fue encontrada por las autoridades cuando llegaron al lugar de los hechos. Los fallecidos son un hombre, una mujer, un niño de 3 años y un joven de 12. Las identidades de las víctimas y del sospecho no han sido reveladas. Image zoom Credit: Facebook / Oficina del Sheriff del condado de Kanawha En una conferencia de prensa afuera de la casa de la familia, el alguacil Mike Rutherford dijo que el hijo mayor de la pareja, de 16 años, estaba a salvo y se encontraba en otro lugar. Horas más tarde, Rutherford anunció que un adolescente que no sería identificado ya que no es mayor de edad había sido acusado de los cuatro asesinatos. Image zoom Credit: Getty Images No está claro cuándo estos ocurrieron. Rutherford informó que los parientes de las víctimas habían estado tratando de comunicarse con la familia desde el sábado sin éxito, según reportó People. “No esperas que esto esté tan cerca de casa'', dijo una de las vecinas, Samra Mullins, al Daily Mail. “Es solo más estrés. Sabes, estamos lidiando con la COVID-19. Son más malas noticias''.

