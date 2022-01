Adolescente acusado de asesinato luego de supuestamente vender fentanilo a una niña hispana de 12 años, lo que le provocó una sobredosis fatal La niña hispana que murió no sabía que la pastilla que compró contenía fentanilo, según las autoridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fentanyl pills Fentanyl pills | Credit: (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images) En noviembre de 2020, mientras sus amigos la filmaban, una niña de California de 12 años inhaló tres cuartas partes de lo que pensó que era una pastilla de Percocet triturada, se desmayó y comenzó a roncar, un signo revelador de una sobredosis de fentanilo. La niña murió, y ahora, el traficante de drogas de 16 años que supuestamente le vendió la píldora está acusado de asesinato, anunció el martes el fiscal de distrito del condado de Santa Clara, Jeff Rosen. "Después de miles de muertes, todos deberían saber que el fentanilo es un veneno mortal", dijo Rosen en el comunicado. La sobredosis fatal tuvo lugar el 14 de noviembre de 2020, cuando la niña, que estaba con otros dos adolescentes, contactó al sospechoso y compró una pastilla M-30, dijo el fiscal en el comunicado. "El grupo la grabó en video alineando la píldora triturada para ingerirla", dijo el fiscal en el comunicado. "Después de inhalar el fentanilo, se desmayó y comenzó a roncar". La niña fue declarada muerta poco después de que la llevaran de urgencia al Centro Médico Regional en San José. Después de una larga investigación, la policía finalmente consiguió un dato en el caso. El martes, los oficiales del Departamento de Policía de San José arrestaron al sospechoso de 16 años, cuyo nombre se ha ocultado porque es menor de edad. El presunto traficante parecía entender lo peligroso que es el fentanilo, señaló el fiscal en el comunicado. "En la cuenta de Google Fotos del distribuidor, había capturas de pantalla de advertencias de servicio público sobre sobredosis de fentanilo", que se publicaron antes de que la niña muriera, dijo Rosen en el comunicado. El peligro de las píldoras falsas El fentanilo es "aproximadamente de 50 a 100 veces más tóxico que la morfina. Solo unos pocos granos pueden causar una sobredosis fatal", dijo Rosen. El fentanilo ilegal a veces se presiona en píldoras que se parecen a otras píldoras recetadas, como oxicodona, hidrocodona, Xanax y otras. "En el condado de Santa Clara, el fentanilo prevalece especialmente en las píldoras genéricas falsas, con nombres callejeros como M-30s, M-box-30s, pressed blues, blues y Oxy", dijo Rosen. Una madre afligida La madre de la niña, María Guerrero, todavía no puede creer que su hija se haya ido. "Ella era querida por mucha gente", dijo Guerrero en una entrevista exclusiva con ABC7 News. Su hija, que se llama Dalilah, tenía muchos amigos y sacaba buenas notas, dijo. "Sus maestros realmente la querían", dijo Guerrero a ABC7 News. Después de que Dalilah inhaló la droga mortal, alguien le tomó una foto acostada en la parte trasera de un automóvil, dijo Guerrero a ABC7 News. Alguien le envió un mensaje diciendo que estaban pensando en "dejarla" o "incluso arrojarla a un río", le dijo a ABC7 News. Dalilah, según la oficina del fiscal, se convirtió en la persona más joven en sufrir una sobredosis fatal en el condado en 2020, dijo el fiscal en el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si proporciona una sustancia que contiene fentanilo a alguien y esa persona muere como resultado, puede ser acusado de asesinato", dijo Rosen en el comunicado.

