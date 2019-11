Adolescente de 14 años acusada del brutal asesinato de un veterano del ejército que rescataba animales Una adolescente de 14 años está acusada de asesinar a un veterano del ejército de 59 años que rescataba animales. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades en Filadelfia acusan a una adolescente de 14 años del asesinato de un veterano del ejército de 59 años. Una chica de 14 años, cuya identidad no ha sido revelada aún por las autoridades, está acusada de matar a Al Chernoff, un veterano del ejército estadounidense que rescataba animales. El hombre fue encontrado parcialmente amarrado a su cama y fue víctima de una brutal golpiza. PEOPLE confirmó que la adolescente está en custodia de la policía tras ser captada por cámaras de seguridad caminando dentro de la vivienda de Chernoff el día del asesinato. La adolescente enfrenta cargos de asesinato, robo y obstrucción de la justicia, entre otros. Según los investigadores, Chernoff fue encontrado muerto en su cama el martes en la mañana. Las autoridades sospechan que fue asesinado la noche del lunes. Además de ser agredido a golpes, el hombre fue apuñalado en el pecho. Image zoom Facebook La adolescente se entregó a la policía el jueves, después de que se divulgara el video de las cámaras de seguridad que la mostraban caminando por la casa de Chernoff, lavándose las manos en la cocina y revisando el refrigerador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chernoff era conocido en su comunidad como un hombre dedicado a rescatar animales, que tenía más de 10 gatos viviendo en su casa, además de tortugas y ranas. La comisionada de la policía Christine Coulter habló con la prensa y dijo que había sido “un asesinato muy brutal“. Su amigo Angelo Ruffo aseguró a NBC 10 sobre Chernoff: “Al era literalmete una de las mejores persona que he conocido. Él ayudaba con todo lo que uno necesitara. Era conocido por construirle viviendas a los gatos salvajes y callejeros de la ciudad. Era un buen hombre.” Advertisement EDIT POST

