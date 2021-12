Adolescente acusado de matar a su hermanito de 5 años. Se enojó porque el niño saltaba en la cama Un adolescente de 13 años mató a su hermano, de 5 años, con un arma de fuego porque el niño estaba saltando en la cama. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades en Pennsylvania acusaron a un adolescente de 13 años de homicidio, reporta PEOPLE. La víctima fue su hermanito de 5 años. La tragedia ocurrió el 22 de noviembre cuando el hermano de 13 años le disparó a su hermanito de 5 años tras enojarse porque el niño estaba saltando en la cama. El nombre del joven acusado no se ha divulgado por tratarse de un menor de edad. Según WTAE, the Pittsburgh Post-Gazette y WPXI, el niño que murió fue identificado como Connor Wolfe. El pequeño era un estudiante de kindergarten. El incidente ocurrió en la casa de la familia en Penn Hills cuando los padres no estaban en casa. El niño recibió un solo disparo y fue llevado de emergencia al hospital, donde falleció. Según los detectives, habían cinco menores de edad (de edades 13, 6, 5, y 3) en la casa solos, sin supervisión de un adulto, y los padres habían dejado una pistola cargada en la casa, al alcance de los niños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Connor Mason Wolfe Credit: Gun Memorial Según la policía el adolescente confesó ser culpable del crimen tras ser interrogado. Supuestamente él le dijo a los investigadores que se había enojado porque su hermanito no paraba de brincar en la cama. Según reportes, el adolescente le pidió a sus tres hermanos menores que dejaran de brincar en la cama. Cuando no le obedecieron, buscó un arma de fuego y apuntó hacia ellos, para asustarlos. El reporte policial detalla que el joven de 13 años le apuntó con la pistola a su hermano de 5 años y apretó el gatillo, pensando que la seguridad del arma estaba puesta y que no saldría la bala. Se anticipa que los padres enfrenten cargos criminales. Inicialmente, la policía sospechaba que el hermano de 6 años fue quien había apretado el gatillo. El caso sigue bajo investigación.

Adolescente acusado de matar a su hermanito de 5 años. Se enojó porque el niño saltaba en la cama

