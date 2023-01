Hispana de 21 años desaparece en fin de año tras bajarse del metro en Nueva York Adamaruis Garcia, de 21 años, oriunda de Queens, desapareció justo antes de la medianoche el 31 de diciembre del 2022 tras bajarse del metro en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía en Nueva York busca a una hispana de 21 años que desapareció tras montarse en el metro. La joven iba camino a casa justo antes de la medianoche del 31 de diciembre del 2022. Adamaruis García, oriunda de Queens, nunca llegó a su destino y su familia está desesperada. "No sabemos qué le pasó", dice su madre Teresa Robles a PEOPLE. "Estamos muy tristes", añade el tío de la joven, Cesar Robles, quien dice que se ha sentido enfermo desde que ella desapareció. "Todos la estamos extrañando". El sábado García fue a trabajar en Rue 57, un restaurante en Manhattan, desde el mediodía como hasta las 9 p.m., dice su tío Cesar. Después la joven pasó un rato con unos amigos y luego tomó el metro con una de sus compañeras de trabajo. Ambas se montaron en el metro pero García se bajó en la estación de Queensboro Plaza sobre las 11:45 p.m., justo antes de la medianoche y del comienzo del 2023. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamaruis Garcia Adamaruis Garcia | Credit: NYPD CRIME STOPPERS "Desde entonces, no hemos sabido nada de ella. Estamos muy preocupados", dice su tío. La policía revisó las cámaras de seguridad que muestran a la joven en la estación de Queensboro Plaza a las 11:45 p.m. Como a las 10 p.m. de esa noche, su madre le había mandado un mensaje pidiéndole a la joven que regresara a casa a comer con la familia. Nunca le respondió. Teresa reportó a su hija como desaparecida al día siguiente, el 1 de enero del 2023. La estudiante universitaria era conocida por su buen humor y por siempre estar alegre. La última vez que fue vista llevaba puesto un vestido negro corto y tenis blancos y negros, dice su familia. La joven, de cabello castaño, tiene 4 pies y 11 pulgadas de altura y pesa unas 115 libras. Si tiene información sobre Adamaruis García llame a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hispana de 21 años desaparece en fin de año tras bajarse del metro en Nueva York

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.