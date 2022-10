Arrestan al padre de Harmony Montgomery y lo acusan del asesinato de la niña de 5 años Adam Montgomery fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hija Harmony, de 5 años, cuyo cadáver aún no ha sido encontrado. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El padre de Harmony Montgomery fue arrestado y acusado del asesinato de la niña de 5 años. Hace dos años se reportó que Harmony había desaparecido de su casa en New Hampshire y las autoridades revelaron que Adam Montgomery, de 32 años, fue acusado de matar a su hija de una golpiza. La tragedia ocurrió alrededor del 7 de diciembre del 2019. El procurador general de New Hampshire, John M. Formella, anunció durante una conferencia de prensa que Adam fue acusado de asesinato en segundo grado, además de abusar de un cadáver y de falsificar evidencia, entre otros cargos. Harmony vivía con su padre y con su madrastra, Kayla Montgomery, y otros dos hijos de la pareja, reporta PEOPLE. Adam Montgomery Adam Montgomery | Credit: Twitter/@Manchester NH Police La niña fue vista por última vez a finales del 2019 pero no fue reportada como desaparecida hasta diciembre del 2021, dos años después de su desaparición. En agosto del año pasado, las autoridades revelaron que la búsqueda de Harmony se había convertido en una investigación de homicidio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harmony Montgomery Credit: Twitter/@Manchester NH Police Adam y Kayla fueron arrestados en enero del 2022. En aquel entonces Adam fue acusado de poner en peligro el bienestar de un menor, reporta PEOPLE, y se declaró no culpable. Las autoridades aún no han encontrado el cadáver de la niña. Si tiene información sobre este caso llame al 603-203-6060.

