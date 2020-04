Acusan a una mujer de fumar tanto en la cuarentena que “enfermó” a sus vecinos Una demanda contra una mujer en Nueva York la acusa de enfermar a otros residentes de su edificio porque no para de fumar. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El tabaco ha metido en fuertes aprietos a una mujer en Nueva York luego de que residentes de su edificio la acusaran en una demanda de enfermarlos de tanto fumar. Según el New York Post, la demanda afirma que Deborah Schevill ha permanecido la mayor parte de su tiempo en cuarentena fumando en su apartamento del cuarto piso, lo que ha causado que su vecina del piso de arriba "enferme gravemente". "Desde el 3 de marzo de 2020, Schevill continúa fumando en cadena dentro de su apartamento, esto ha provocado un olor permanente a humo de segunda mano en el pasillo afuera del apartamento 5-C y a menudo se extiende al piso de debajo y sus alrededores", señala el documento legal. Image zoom Google maps SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marianne Spinelli, de 66 años y quien vive en el quinto piso del edificio desde hace más de 40 años, dijo al diario que el humo la ha obligado a usar una bufanda y una máscara en el interior de su casa. Además, agrega, siente ardor en los pulmones, migrañas e insomnio. "Ella fuma sin cesar. Puedo decir cuándo duerme porque es la única vez que no hay humo en mi apartamento", dijo Spinelli al Post. La demandada, de 74 años y quien vive en el edificio desde 1983, niega haber hecho nada malo y subraya en documentos presentados al tribunal que tiene derecho a fumar cuanto quiera en su hogar, de acuerdo al Post.

Close Share options

Close View image Acusan a una mujer de fumar tanto en la cuarentena que “enfermó” a sus vecinos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.