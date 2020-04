Acusan a una mujer en Denver de robar un valioso anillo a paciente fallecida de COVID-19 El anillo supuestamente pertenecía a una anciana de 86 años que había perdido la batalla contra la enfermedad. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer en Colorado que trabajaba como empleada temporal en un hogar de ancianos de Denver, CO, ha sido arrestada por supuestamente robar un valioso anillo a una de las residentes que murió luego de contraer el coronavirus. Según la acusación, Elizabeth Daniels tomó sin autorización el anillo de diamantes con un valor estimado de hasta $20,000 que pertenecía a Barbara Gust, de 86 años y residente de la casa de retiro Carillon en Belleview, Denver, informó la afiliada local de CBS. Image zoom Denver District Attorney's Office Los documentos policiales indican además que Daniel supuestamente empeñó el anillo y usó una tarjeta de crédito de la víctima. Los familiares se percataron del supuesto robo mientras hacían los preparativos del funeral, señaló el canal local. La investigación de las autoridades reveló que la tarjeta de crédito de Gust se usó para hacer un pago de $200 por la comprar de un vehículo en el negocio de autos usados Better Cards de Englewood, CO. En cuanto al anillo, fue encontrado en una casa de empeño, de acuerdo al informe del arresto elaborado por la policía de Denver. Image zoom HORAN CARES SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La acusada enfrenta cargos de robo de identidad, declaración falsa a un prestamista y posesión criminal de un dispositivo para una transacción financiera. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

