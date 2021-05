Acusan al boxeador Félix Verdejo del asesinato de su novia embarazada Keishla Rodríguez El cadáver de Keishla Rodríguez, de 27 años, fue encontrado en una laguna en Puerto Rico. Sus familiares aseguran que la joven estaba embarazada del boxeador Félix Verdejo, quien fue acusado de su brutal asesinato. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Félix Verdejo se entregó a las autoridades en Puerto Rico. El boxeador puertorriqueño —conocido como "El diamante"—fue acusado del brutal asesinato de Keishla Rodríguez, de 27 años. Según los familiares de la joven, Keishla había tenido una relación sentimental con el púgil durante años y estaba embarazada de su bebé. El cadáver de Keishla fue encontrado el sábado en la laguna San José, después de días de búsqueda. El deportista enfrenta cargos de secuestro, robo de auto y asesinato de un menor por nacer. Verdejo está en la cárcel sin derecho a fianza y podría enfrentar la pena de muerte si es hallado culpable, reporta ESPN. Oficiales del FBI revelaron que cuentan con una fuente "de primera mano", un testigo que les ha informado sobre los sucesos. Esta fuente asegura que Verdejo lo contactó el 27 de abril para que lo ayudara a "terminar" con el embarazo de Rodríguez. Verdejo está casado con Eliz Marie Santiago Sierra, con quien tiene una hija pequeña, y no quería tener otro bebé producto de una relación extramarital, asegura esta fuente. Los familiares de Rodríguez revelaron a la prensa que la joven había tenido una relación romántica con el boxeador por 11 años y que él la maltrataba verbalmente. La esposa del boxeador también fue cuestionada por las autoridades sobre el caso. Felix Verdejo Credit: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images Según este informante del FBI, el 29 de abril, el boxeador "arregló" para encontrarse con Keishla y fue a la reunión en una camioneta Dodge Durango negra, que luego fue incautada por las autoridades. Ese vehículo fue captado por cámaras de seguridad en la escena del crimen. El auto Kia Forte gris de Keishla fue encontrado cerca de un río en el sector Pueblo Indio del barrio La Central, en Canóvanas, informó Primera Hora, con algunas pertenencias de Keishla pero sin rastro de la joven. Según el documento oficial suministrado por el FBI, la víctima se montó a la camioneta de Verdejo. Después de discutir, el boxeador presuntamente la golpeó en el rostro y luego la drogó. Verdejo y el testigo la amarraron con un cable y la ataron a un bloque antes de tirarla del puente Teodoro Moscoso en San Juan. Según el testigo, Verdejo le disparó con un arma de fuego antes de lanzarla al agua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Keishla Rodriguez Credit: Instagram/Pet Salon PR. El caso ha conmovido a la isla y al mundo. Famosos como los cantantes Kany García y Luis Fonsi piden justicia. La historia de Keishla se une a varios casos de feminicidios en Puerto Rico este año. Activistas piden que se declare un estado de emergencia en Puerto Rico y que el gobierno tome acción para evitar más muertes por violencia de género.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Acusan al boxeador Félix Verdejo del asesinato de su novia embarazada Keishla Rodríguez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.