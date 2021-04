Acusan a adolescente y a su novio de matar a puñaladas al padre de la joven Sierra Halseth, de 16 años, y su novio Aaron Guerrero, de 18, fueron acusados de matar al padre de la adolescente. Encontraron un serrucho ensangrentado dentro del hogar. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daniel Halseth fue encontrado muerto el viernes. Su hija Sierra Halseth, de 16 años, y el novio de la joven, Aaron Guerrero, de 18, están acusados de su brutal asesinato. Los jóvenes fueron arrestados en Utah después de que se encontraron los restos quemados del hombre de 45 años dentro de un garage. Según reporta PEOPLE, Daniel fue asesinado a puñaladas y sus restos fueron encontrados cuando los bomberos fueron a apagar un fuego en su casa en Las Vegas. La madre de la víctima llamó a las autoridades después de no saber nada de él por varios días. Los restos del hombre fueron encontrados en el garage y las autoridades reportan que el incendio no fue un accidente sino una manera de intentar esconder el crimen. Daniel Halseth Daniel Halseth | Credit: Facebook La policía también encontró una sierra eléctrica, una sierra circular y una serrucho dentro de la casa. El serrucho estaba cubierto de sangre y las autoridades encontraron restos de piel humana en la sierra. También encontraron dos cuchillos ensangrentados. Aún no han revelado los posibles motivos del crimen. Los jóvenes tendrán que ir a juicio en Las Vegas. Aaron Guerrero Aaron Guerrero | Credit: Utah Police Según las autoridades, Guerrero y la hija de Daniel Halseth habían tenido una relación amorosa de mayo a diciembre del 2020. Los padres de los adolescentes acordaron que debían terminar su relación y no tener más contacto el uno con el otro después de que el padre se enterara de que planeaban fugarse juntos a Los Ángeles. Los policías encontraron a la joven pareja usando tecnología de video para rastrearlos. El caso sigue bajo investigación.

