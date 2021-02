Close

Acusan a una adolescente de 14 años de matar a puñaladas a su hermana Los padres de las dos jóvenes de Pennsylvania estaban durmiendo cuando ocurrió la tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una adolescente de Pensyilvania ha sido acusada de matar a puñaladas a su hermana mayor mientras sus padres dormían. La sospechosa fue identificada como Claire Miller, de 14 años, quien enfrenta cargos de homicidio por supuestamente asesinar a su hermana Helen, de 19, informaron medios de comunicación locales. El departamento de policía de la localidad de Manheim Township, ubicada en el condado Lancaster, reveló en un comunicado que recibieron una llamada de emergencias poco después de la 1:00 a.m. del lunes en que la que supuestamente Claire confesó histérica: "Yo apuñalé a mi hermana". Image zoom Credit: Lancaster County DA Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos se encontraron a la víctima en su dormitorio con una "puñalada en el cuello". Los paramédicos intentaron infructuosamente salvarle la vida, reportó People. "Buscando pruebas y tratando de llegar a un cronograma y todo lo que puedan encontrar para ayudarlos a comprender lo que podría haber sucedido", dijo el jefe de policía de Manheim, Tom Rudzinski. "Mi corazón está con [los padres] y ni siquiera puedo comenzar a comprender o imaginar el dolor que sienten en este momento", agregó, según el canal de noticias local WGAL 8. El suceso ocurrió en la noche cuando los padres de las niñas dormían, según los investigadores. No se dispone de más detalles sobre lo que provocó el aparente enfrentamiento entre las hermanas. Claire fue inmediatamente detenida y trasladad a la prisión del condado de Lancaster, en la que permanece sin fianza. Será juzgada como adulto, informó People. Steve Lisk, director de la escuela Lancaster Country Day School donde la sospechosa estaba inscrita como estudiante de noveno grado, dijo a FOX43 que la comunidad escolar estaba "sorprendida" y "afligida" por la trágica noticia.

