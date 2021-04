Asesinan en Minneapolis a mexicana de 19 años, desapareció al salir del trabajo Yadhira Romero Martínez, proveniente de Atlacahualoya, Morelos, se había mudado a Minnesota hacía unos meses; desapareció al salir de su trabajo en un Walmart. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cientos de personas se dieron cita en Minneapolis para celebrar una vigilia en honor a Yadhira Romero Martínez, una adolescente "de un espíritu bondadoso" de solo 19 años que recién se había mudado a Minnesota para poder trabajar y ayudar financieramente a su familia. La jovencita nacida en Estados Unidos, pero que residía con su familia en Atlacahualoya, municipio de Axochiapan, en el estado de Morelos, desapareció el pasado jueves cuando salió de su trabajo en un Walmart del barrio de Bloomington. Cámaras de seguridad del sitio mostraron el instante en que Carrillo Martínez salió del trabajo hacia las 4:30 p.m., hora local, para subirse al asiento del pasajero de un carro con placas 504XLJ. Posteriormente, otro video de seguridad captó a la jovencita llegando a una vivienda ubicada en el bloque 3000 de 18th Avenue South, a eso de las 6:00 p.m. En el video se observa que la joven llegó acompañada de un sujeto posteriormente identificado como José Daniel Cuenca-Zúñiga, de 23 años. Al día siguiente elementos del servicio de bomberos de Minneapolis acudieron al sitio luego de que la casera llamara para reportar que había una mujer "inconsciente" en una de las habitaciones. "Ella dijo que pasó por la habitación y que miró que la puerta estaba entreabierta como a las 7:30 a.m. y que pudo observar los pies de la mujer sobre el colchón", reporta PEOPLE. La habitación había sido alquilada por Cuenca-Zúñiga y cuando la casera preguntó qué ocurría éste le dijo que la muchacha "había bebido demasiado", indica la denuncia. Posteriormente, el sujeto empacó un bulto con ropa y comida, salió de la habitación, echó el cerrojo a la puerta y "se alejó" en su auto. Hacia las 12:30 p.m. la mujer volvió a tocar a la puerta y nadie le respondió. Ahí es cuando llamó a los bomberos, quienes tumbaron la puerta para descubrir a la adolescente "muerta con una bolsa plástica sobre la frente y vistiendo únicamente una camiseta". "[Yadhira] no tenía ni un hueso de maldad en su cuerpo. Solo quería ayudar a su familia", exclamó su primo, Jun Romero, a Fox9. La familia de la joven está reuniendo dinero en GoFundMe para poder llevar su cuerpo de vuelta a México. Yadhira Romero Martinez Yadhira Romero Martinez | Credit: GOFUNDME El presunto asesino, José Daniel Cuenca-Zúñiga, fue detenido en Ohio y espera su extradición a Minnesota: Jose Daniel Cuenca-Zuniga José Daniel Cuenca-Zuniga | Credit: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La víctima presentaba hematomas en rostro y cuello "y en sus muslos aparentemente había marcas de unas manos delineadas por su propia sangre", se dijo. La autopsia determinó que falleció por trauma múltiple. Dos días después, detectives pudieron dar con el paradero de Cuenca-Zúñiga quien fue detenido en Ohio, donde espera su extradición a Minnesota para enfrentar sus cargos.

