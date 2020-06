"¡A mi hijo me lo mataron!" Acusan a policías de asesinar a niño de Carolina del Norte en Oaxaca El menor, identificado como Alexander, pasaba unos días con sus abuelos en Oaxaca; un amigo suyo también resultó gravemente herido. Aquí, el reporte. #JusticiaParaAlexander Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Autoridades en México investigan los hechos que rodean la muerte de un adolescente de 16 años nacido en Carolina del Norte y que supuestamente fue muerto a tiros por policías en las calles de un poblado en el estado mexicano de Oaxaca. Los hechos ocurrieron hacia las 10:50 p. m. del pasado martes 9 de junio en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, localidad de Vicente Camalote, cuando el joven identificado como Alexander salió a comprar sodas con un amigo identificado como Carlos, de 15 años. “¡¿Por qué se meten con los niños? Mi hijo acaba de cumplir 16 años y una patrulla se le fue encima. A mi hijo me lo mataron porque yo lo vi y lo estoy viendo, y no me van a dejar caer!", dijo a gritos Virginia Gómez, madre del menor, en un desgarrador video captado en las calles de Oaxaca. "¡Que todos se levanten y no se dejen, porque si eso se lo hicieron a mi hijo se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes!", prosiguió la mujer, quien en el clip asegura que ella se estaba bañando y que solo estaba esperando a su hijo para comerse "una pizza". "Estaban en una gasolinera poniendo gasolina. Empezaron a dispararles y por eso los muchachos de 15 y 16 años se asustaron y corrieron", contó Dulce Darián, prima de una de las víctimas al diario Reforma. Dicha fuente aseguró que los adolescentes viajaban en una motocicleta y que fueron perseguidos por la policía. "Ni siquiera les dieron la oportunidad de detenerse o de quitarse las mascarillas", prosiguió la mujer. "Simplemente empezaron a dispararles y a él le dieron en la cabeza. Alexander murió instantáneamente porque los policías no quisieron darle los primeros auxilios". El desgarrador video grabado en las calles de Oaxaca, en el que la destrozada madre del menor pide a gritos justicia. Mi hijo murió de manera instantánea, ya que los impactos fueron a la altura del cráneo y no hubo más que hacer”. - Virginia Gómez, madre de una de las víctimas, al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Según el sitio proceso.com en el ataque estuvieron involucrados por lo menos 9 adolescentes, que fueron prácticamente emboscados por una patrulla de la policía municipal marcada con el número 023. Tras lo ocurrido, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez promulgó una orden de arresto de los elementos que iban en dicho vehículo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alexander era un joven de 16 años de edad que tenía el sueño de ser futbolista fue asesinado el 9 de junio saliendo a comprar un refresco en la provincia de Vicente Camalote, Oaxaca, a manos de la policía municipal. La patrulla tenía #023, confundieron a Alexander con un delincuente y le dispararon creyendo que tenía un arma de fuego. Se exige justicia por un niño inocente de 16 años asesinado a manos de la policía. - La petición de Abril Hernández en Change.org pidiendo justicia por Alexander La mujer asegura que su hijo estaba pasando unos días con sus abuelitos y en una carta enviada al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pidió justicia para Alexander. “Exigimos justicia porque no es la primera vez que pasa esta situación en esta población. Esperando contar con una respuesta inmediata para que no quede impune la muerte de mi hijo”, exclamó la destrozada madre. “Mi hijo, junto con sus amigos, siempre convivían en diferentes días en casa de mi señora madre, que es donde actualmente vivimos; hicieron una compra de una pizza y posteriormente salieron a realizar la compra de refrescos a los servicios de tiendas que están abiertas las 24 horas", aseguró. "Al no encontrar abierta ninguna en el centro, se fueron hacia la que está establecida en la gasolinera de Servicio Maciel que se encuentra en la misma población Vicente Camalote, a orillas del tramo carretero estatal Vicente Camalote-Cosolapa”. “Al venir de regreso en sus motos, la policía municipal los intercepta y les cierra el paso poniendo excusas de que mi hijo portaba un arma de fuego y la había accionado en contra de dichos elementos, por lo que repelieron la agresión. Sin embargo, los amigos de mi hijo se percataron de que mi hijo había caído de su moto, pero nunca se imaginaron la gravedad de las lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego que los elementos habían accionado en su contra. De acuerdo a CBS News y la agencia AP el menor llevaba consigo una licencia de conducir del estado de Carolina del Norte. La investigación continúa.

