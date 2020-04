Exbeisbolista Josh Hamilton fue acusado de golpear a su hija adolescente. Los detalles El exbeisbolista Josh Hamilton, quien perteneció a los Rangers de Texas, fue acusado de golpear a su hija de 14 años y agredirla verbalmente. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El exbeisbolista Josh Hamilton —quien jugaba para el equipo Rangers de Texas— fue acusado de golpear y agredir verbalmente a su hija de 14 años. La adolescente lo acusó de golpearla y el deportista de 38 años enfrenta cargos por herir a la menor. Hamilton está libre tras pagar una fianza de $30,000 y entregarse a las autoridades. Image zoom (Photo by Jamie Squire/Getty Images) El abogado de Hamilton asegura que el exbeisbolista estadounidense es inocente. Su hija de 14 años le contó a su madre, la exesposa de Hamilton, que su padre la había golpeado después de enojarse por un comentario que ella hizo. Según una declaración jurada obtenida por un detective del Departamento de Policía de Keller, la hija de Hamilton aseguró a las autoridades que él se había puesto furioso por algo que ella había dicho y le había tirado una botella de agua, la había golpeado en el pecho y había sido verbalmente abusivo, gritándole y diciéndole malas palabras. La adolescente añadió que su padre había tirado la silla donde ella estaba descansado sus pies y la había roto. Según ella, su padre la levantó forzosamente de la silla y ella cayó al piso; después él la levantó, la cargó encima de su hombro y llevó a su hija a la habitación de ella. Image zoom (Photo by Tom Szczerbowski/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la adolescente asegura que le pidió disculpas a su padre, la tiró en la cama de ella, poniendo la cara de su hija contra el colchón y comenzó a golpearla en las piernas con la mano y con el puño cerrado. El caso está siendo investigado. Si Hamilton es encontrado culpable, podría pasar de 2 a 10 años en prisión. Advertisement

Close Share options

Close View image Exbeisbolista Josh Hamilton fue acusado de golpear a su hija adolescente. Los detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.