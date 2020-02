Padres en Ohio fueron acusados del asesinato de su bebé. La policía encontró los restos del niño en un carro Jenna Cisneros y Jacob Cisneros enfrentan cargos por el asesinato de su bebé. Los restos del niño fueron encontrados en un carro en Ohio. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una pareja en Ohio fue arrestada el lunes y enfrenta cargos por el asesinato de su bebé. Los restos del niño fueron encontrados dentro de un carro abandonado hace tres años. PEOPLE confirmó que Jenna Cisneros, de 34 años, y Jacob Cisneros, de 33, enfrentan cargos por poner la vida de un menor en peligro. Ambos están en la cárcel sin derecho a fianza. La pareja, originaria de Toledo, son los padres biológicos del bebé fallecido, que se sospecha que tenía dos meses cuando murió. El nombre del niño no se ha revelado, solo se ha identificado como “Baby Doe” en un reporte policial y no se ha mencionado el posible motivo del crimen. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cuerpo del niño no mostraba señales de trauma físico. Documentos oficiales alegan que una prueba de ADN identificó a la pareja como los padres del bebé fallecido. Según las declaraciones de Jenna y Jacob Cisneros a la policía, ellos eran los únicos que estaban a cargo del cuidado del bebé cuando estaba vivo. El cadáver del niño fue encontrado en estado de descomposición dentro de un carro roto que había sido estacionado en el mismo lugar durante varias semanas. El vehículo estaba cubierto con una carpa. Aún no se sabe si la pareja se declarará culpable o inocente de los cargos en su contra, o si ya tienen un abogado que los defienda. Si alguien tiene información sobre este caso, por favor llame al Departamento de Policía de Toledo al (419) 255-1111. Advertisement

Padres en Ohio fueron acusados del asesinato de su bebé. La policía encontró los restos del niño en un carro

