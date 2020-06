Acusan a mujer en República Dominicana de ahorcar a su suegra de 83 años La mujer también intento matar a su pareja. Los hechos ocurrieron en un municipio de Santiago de los Caballeros. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer residente en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, es la principal sospechosa de haber ahorcado a su suegra de 83 años y de haber intentado asesinar a su pareja. Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes en el sector de Buena Vista y El Paraíso, de Gurabo, al norte de dicha municipalidad. Ahí falleció la señora Teresa Victoriano, de 83 años, supuestamente a manos de su suegra, Ana Marte Peralta. Según un recuento de los hechos la sospechosa sufría de depresión y se encerró en el baño junto a su suegra y allí la estranguló con sus manos. Miguel Ángel Pérez Victoriano, pareja de la sospechosa e hijo de la víctima, también fue agredido con un arma blanca que le causó múltiples heridas, según informa el diario local El Caribe. Autoridades respondieron a una llamada hecha al 911 y posteriormente retiraron en ambulancia el cuerpo sin vida de la anciana. Su hijo también fue llevado a un centro de salud para ser tratado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente, la pareja residía en el hogar de la anciana a quien estaban cuidando debido a sus problemas de salud. Ahora se atribuye la tragedia a un supuesto ataque de esquizofrenia que al parece habría sufrido la sospechosa. Según el coronel coronel Juan Guzmán Badía, vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, investigaciones preliminares apuntarían a que Marte peralta sufría de depresión al momento de atacar a sus víctimas. Guzmán Badía aseguró que en breve se presentaría el caso de la mujer ante la justicia.

