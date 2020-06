Madre acusada de matar a su bebé por manejar borracha y caer en un estanque de agua Una madre enfrenta cargos por la muerte de su bebé de 18 meses. Las autoridades la acusan de manejar borracha. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven madre ha sido acusada de matar a su bebé de 18 meses por manejar embriagada. Las autoridades acusan a Brittanie Mae Miloshevsky de manejar bajo el efecto del alcohol y caer en su minivan en un estanque de agua en un campo de golf en Utah. Según la policía, la mujer admitió haber bebido alcohol el domingo en la noche, cuando fue encontrada inconsciente en Golf The Round en South Salt Lake, según reportó el diario Deseret News. Según el reporte policial, la madre estaba manejando con su bebé por el campo de golf cuando se estrelló. El minivan fue encontrado en el estanque de agua, parcialmente sumergido, con el niño adentro. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según informó Fox 13, al llegar las autoridades a la escena la madre les informó que su bebé aún estaba dentro del vehículo. Entonces buzos rescatistas lo sacaron del agua y el pequeño fue llevado a un hospital cercano, donde luego murió. "El niño estuvo sumergido por un periodo de tiempo bastante largo en agua fría", dice el reporte policial. "La ropa [de la madre] estaba completamente empapada y parece que ella estaba dentro del vehículo cuando cayó al agua". La madre admitió haber estado tomando y manejar al campo de golf. La policía está investigando la razón por la cual ella fue a ese lugar, del cual no era miembro. La mujer enfrenta cargos de homicidio, abuso infantil, poner en peligro la vida de un menor y manejar bajo el efecto del alcohol. Las autoridades también encontraron un hueco en la cerca que rodeaba el estanque.

Close Share options

Close View image Madre acusada de matar a su bebé por manejar borracha y caer en un estanque de agua

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.