Acusan a hispana de 20 años y a su novio de 18 de triple asesinato: sospechan de riña por pago del alquiler

Una joven hispana de 20 años y su novio de 18 fueron detenidos en Las Vegas bajo acusaciones de haber asesinado a sus tres compañeras de vivienda que fueron encontradas sin vida el miércoles pasado en California. Jordan Guzmán y su pareja, Anthony McCould permanecen bajo custodia de las autoridades y su fianza ha sido fijada en de $2 millones, luego de que se les imputaran tres cargos de asesinato, según confirma People. La pareja fue detenida este jueves en la Capital del Juego en posesión de un auto que pertenecía a una de sus tres víctimas: Trinity Clyde, de 18 años. Clyde fue encontrada muerta junto a Wendy López-Araiza, de 46 años y a la hija de ésta, Génesis López-Araiza, de 21, luego de que supuestamente discutieran con la sospechosa por el pago del alquiler. Según un reporte de la policía Guzmán residía con las tres difuntas en la residencia donde ocurrieron los hechos y que se ubica en a localidad de Hemet, al sureste de Los Angeles. La tarde del violento crimen la policía respondió a un llamado de emergencia hecho por el marido de Wendy López-Araiza, quien aseguró haber encontrado a una "mujer tumbada en un charco de sangre". Las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima y tras un cateo de la vivienda localizaron dos más. Aunque la oficina del forense no ha emitido un reporte oficial con la causa de muerte se reporta que las tres víctimas fallecieron de trauma craneal. Los tres cuerpos presentaban señales de estrangulamiento. La estación KTLA en Los Angeles reporta que hombre que dio parte de los hechos a la policía llegó a la vivienda cuando los hoy sospechosos aún se encontraban dentro y que ante su arribo abordaron el auto robado y se dieron a la fuga. Dicha fuente también asegura que Guzmán se había mudado recientemente a la vivienda y que su novio la visitaba frecuentemente. Sin embargo parientes de las víctimas aseguran que desde hace un tiempo que querían que la joven hispana se mudara.

