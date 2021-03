Close

Acusan a hijo de un millonario de matar con su Lamborghini a una hispana en un accidente en Los Ángeles La policía explica que el sospechoso fue "fichado en ausencia" a la espera de cargos ante los reclamos de justicia y acusaciones de favoritismo de la familia de la víctima de 32 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El accidente supuestamente causado por el hijo adolescente de un multimillonario en Los Ángeles en el que una joven latina perdió la vida ha generado polémica por las acusaciones de que las autoridades se han dejado influenciar por el poder económico de la familia del menor. De acuerdo a las autoridades, el hijo de 17 años del empresario James Khuri estrelló el pasado 17 de febrero su lujoso vehículo Lamborghini contra el auto de Monique Muñoz, una secretaria de 32 años, quien falleció en el lugar de los hechos. La policía sospecha que el joven de 17 años estaba compitiendo a alta velocidad con un auto Audi por las calles del área de West Los Ángeles cuando chocó con el auto de Muñoz, que quedó partido en dos, según el diario Daily Mail. El paso de los días sin información sobre sin información sobre el posible procesamiento del adolescente, del que no se ha proporcionado el nombre por ser menor de edad, causó indignación entre la familia y en las redes, ante las sospechas de que la fortuna de Khuri pudiera influenciar el caso. "El [joven] mató a mi hija. Es muy frustrante y siento que está siendo protegido debido al estatus de su padre", expresó este miércoles la madre de la fallecida, Carol Muñoz, a la cadena Fox News. Activistas y familiares de Muñoz llevarán a cabo una protesta este sábado en las intersecciones de las concurridas avenidas donde se produjo el accidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una aparente reacción a ese malestar, la policía de Los Ángeles informó el miércoles que el joven fue "fichado en ausencia" el pasado 23 de febrero. "El 23 de febrero del 2021, [el adolescente] fue fichado bajo [el código penal] 192(C)(1), [de] homicidio vehicular involuntario. El caso avanzará por el proceso judicial", dijo el departamento de policía en un comunicado. Image zoom Credit: GOFUNDME En un posterior mensaje en Twitter, la policía precisó que al joven se le había fichado en ausencia porque se encontraba hospitalizado por las heridas sufridas en el accidente. "Ser fichado en ausencia es idéntico en consecuencias a ser físicamente arrestado y trasladado a una cárcel, y se reserva para uso en circunstancias extraordinarias como esta, donde la persona que está siendo procesada no puede estar físicamente presente", explicó la policía. "Un joven, aún si es arrestado en persona, recibe un citatorio para presentarse en la Corte Juvenil en un lapso de sesenta días, y luego se le pone en libertad bajo la custodia de sus padres o guardianes. Siguiendo este proceso, el adolescente en este caso fue presentado con un citatorio y entregado a sus padres para continuar con su tratamiento médico". Hasta el momento, la fiscalía del distrito no ha presentado cargos contra el menor. En una declaración enviada a People, la fiscalía señaló que se les presentó el caso "recientemente" y están evaluando cómo proceder. El abogado del menor Mark Weksman, negó a la cadena local de Fox que el joven estuviera competiendo en una carrera cuando se produjo el impacto y que había permanecido hospitalizado debido a graves lesiones cerebrales. Ahora ya se encontraba en casa recuperándose con su familia, agregó. Más de tres semanas después del acccidente, el padre del adolescente difundió un comunicado en el que se disculpó con la familia de la víctima. "Soy consciente de que el tiempo que me ha tomado para comunicarme ha causado mayor dolor para todos los afectados. Sabiendo esto, eso no hará justicia a la familia de Monique Muñoz. Quiero disculparme con la familia Muñoz por la trágica pérdida de su hija. No existen palabras que pueda decir que alivien su dolor. Y me doy cuenta de que ninguna de mis palabras o acciones les regresará a su hija", escribió Khuri en sus redes sociales. "Aún así, quiero ofrecer mi apoyo de cualquier manera que me lo permitan. Mi familia y yo oramos por la familia Muñoz". Image zoom Credit: Instagram Khuri aseguró a Fox que su hijo sufrió daño cerebral y que recientemente fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, la madre de la víctima rechazó las disculpas del multimillonario, quien es propietario de firmas de bienes raíces, manufactura y ventas digitales. En sus redes sociales se ha fotografiado junto a varios Lamborghini, aparentemente de su propiedad. "No las acepto. Mi hija se fue, ya no está aquí por lo que pasó", dijo Carole Muñoz. "Su hijo fue un irresponsable, o hasta el padre es un irresponsable de la manera en la que crio a su hijo, no le impuso reglas o moral a seguir". Familiares y amigos de la víctima han creado una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe, para los gastos fúnebres. De acuerdo al Daily Mail, una amiga de la familia asegura que Khuri le compró el auto a su hijo valorado en unos $500,000 el pasado junio por su cumpleaños pese a la oposición de la madre, de la que está divorciado desde 2008.

