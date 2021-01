Close

Encuentran muerta a una madre en Nueva York: su hija de 17 años y el novio de 16 están detenidos Hannah Thomas de 17 años y su novio, Richard Ávila, de 16, son los principales sospechosos de la muerte a tiros de la mujer en Nueva York. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un escalofriante crimen ha sacudido al pequeño poblado de Greece, al norte de Nueva York. Otillia Piros, una joven madre de 36 años, fue hallada en su cocina muerta con dos tiros en la cabeza. Aún más impactante es el hecho de que la policía ha detenido a los dos principales sospechosos del homicidio, y son la hija de la mujer, de solo 17 años, y su novio, de 16. Según reportes de la policía Otillia Piros fue ultimada en su vivienda entre el 28 y el 29 de diciembre. La madre de la víctima había llamado a las autoridades para que visitaran la vivienda de su hija y verificaran que estuviese bien pues no había sabido nada en días. Cuando policías llegaron a la vivienda encontraron el cuerpo de la mujer con herida de bala. Este martes la policía de Greece confirmó la detención de la hija de la víctima: Hannah Thomas, de 17 años y de su novio, Richard Ávila, de 16, quienes al parecer estaban de visita en la casa de la víctima al momento de los hechos. "Esta mujer, quien no merecía esto, [fue asesinada a tiros] en las navidades por la mano de su propia hija", acotó Drew Forsythe, jefe de la policía local en una conferencia de prensa. 'Piensen en ello y en la forma en que ocurrió. Nuestros corazones están con la familia, con sus amigos porque las cosas no podrían ser peores". Image zoom Ottilia Piros y Hannah Thomas | Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los adolescentes huyeron en el auto de la víctima y se dirigieron hacia el sur. La mañana del 29 fueron detenidos en St. Robert, Missouri mientras viajaban a 111 millas por hora, informó la estación local WHAM. Al ser cuestionados por la policía los jovencitos cayeron en contradicciones dando pie a que se contactara a la policía en Greece, que para entonces ya había hallado el cuerpo de la víctima. En el auto se encontró una pistola, crucial en las investigaciones y el análisis de balística. "Se determinó que el arma fue usada en al asesinato de Otillia", aseguran las autoridades. Hasta el cierre de esta nota los adolescentes permanecían en Missouri aguardando su transferencia a Nueva York, donde serán formalmente acusados.

