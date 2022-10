El acusado de masacrar a 5 personas en un tiroteo en Raleigh ¡solo tiene 15 años! El sospechoso del tiroteo que dejó cinco muertos, entre ellos un policía fuera de servicio, y dos heridos en un tranquilo vecindario de Raleigh, NC, ha sido identificado como un adolescente de 15 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un tranquilo vecindario de Raleigh, NC, vivió una noche de terror este jueves terror cuando un desconocido armado se lanzó por las calles disparando a diestra y siniestra. A la conclusión de su sangriento paseo, cinco personas yacían muertas y dos heridas. A la desolación causada por esta nueva masacre se agregó la incredulidad cuando las autoridades identificaron al responsable como un adolescente de 15 años. "No tenemos las respuestas de por qué ocurrió esta tragedia", expresó la jefa de policía de Raleigh, Estella Patterson, en una conferencia de prensa. La policía encontró al sospechoso escondido tras una intensa búsqueda por el vecindario y actualmente se encuentra bajo custodia en un hospital debido a las heridas que presentaba. Su estado es crítico y por el momento se desconoce el origen de sus heridas, reportó el diario The New York Times. "Si el sujeto sobrevive, procederemos con la intención de enviarlo a la corte superior. En consideración al número enorme de vidas perdidas, es apropiado que su caso sea tratado en la corte superior y que este individuo sea procesado como un adulto", expresó la fiscal del distrito del condado de Wake, Lorrin Freeman. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tiroteo en Raleigh, North Carolina deja 5 muertos Credit: Melissa Sue Gerrits/Getty Images Las autoridades aún no revelan la identidad del sospechoso, pero vecinos y testigos coinciden en que se trata de Austin Thompson, estudiante de una escuela secundaria local, según el canal local WRAL 5 News La tragedia se desarrolló la noche del jueves en el barrio de Hedingham. La policía recibió respondió a múltiples en las que se informada de disparos en ese zona al noreste de la ciudad, alrededor de las casas cerca de un campo de golf y el río Neuse. Al llegar a la escena del crimen, los agentes descubrieron los cuerpos de dos de las víctimas tirados en la calle, y el resto dispersos en un sendero cercano, mientras el sospechoso se daba a la fuga. Tiempo después, lograron aprehenderlo. Tiroteo en Raleigh, North Carolina deja 5 muertos Credit: Melissa Sue Gerrits/Getty Images Entre las víctimas mortales de Thompson estaría su propio hermano James Roger Thompson, de 16 años, estudiante de la secundaria Knightdale. También resultó muerto un agente de policía fuera de servicio, así como tres mujeres con edades comprendidas entre los 29 y los 52 años, según el diario New York Post. Uno de los dos heridos es un agente de policía, que ya ha sido dado de alto, mientras que el otro herido permanece en estado crítico en un hospital. "Esta noche, el terror ha llegado a nuestras puertas. La pesadilla de cada comunidad ha llegado a Raleigh. Esto es un acto de violencia horrífico, enfurecedor y sin sentido, que se ha cometido", expresó el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, en conferencia de prensa. "Hoy estamos tristes, enojados y queremos respuestas a nuestras preguntas.".

