Arrestan a un acusado de contagiar a más de 20 personas de Covid-19 en España El sospechoso se paseaba en su trabajo sin la mascarilla con fiebre alto y lanzando amenazas. “Los voy a contagiar a todos”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de 40 años fue arrestado por la policía luego de ser acusado de contagiar de covid-19 manera directa o indirecta a 22 personas en Mallorca, España. Según un comunicado de las autoridades de la ciudad de Manacor, el sospechoso tenía síntomas de coronavirus y decidió hacerse la prueba después del trabajo. Sin embargo, sin esperar al resultado de los exámenes, supuestamente continuó con su vida normal sin ponerse en cuarentena. El hombre, cuya identidad no se ha dado a conocer, fue al gimnasio y volvió a su trabajo aún con fiebre y paseando por el establecimiento tosiendo mientras se bajaba la máscara. "Los voy a contagiar a todos", decía, según las autoridades. Cuando le llegaron los resultados de las pruebas confirmaron que sí era positivo. Enfermo Credit: Ralf Geithe/ Getty Images El hombre supuestamente infectó a ocho personas directamente: cinco en su lugar de trabajo y tres en el gimnasio. Esas personas infectaron a otras, entre ellos menores, dijo la policía. "Al ser citados todos los trabajadores para la realización de la PCR, cinco de ellos dieron positivo, quienes a su vez contagiaron a varios de sus familiares, encontrándose entre los contagiados tres bebés de tan solo 1 año", se lee en el comunicado. policia Credit: Getty Images "En el gimnasio que frecuentaba se contagiaron directamente 3 personas, quienes a su vez contagiaron a varios familiares, haciendo un total de personas contagiadas unas 22 personas, no teniendo que ser ninguna de ellos ingresada", agrega. La policía explicó que empezaron a investigar un brote en un conocido establecimiento en Manacor tras una denuncia de que el trabajador había "ocultado su enfermedad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, supuestamente ignoró las recomendaciones de sus compañeros de trabajo y supervisores de quedarse en casa si se sentía enfermo. Un juez presentó cargos contra el individuo y le puso en libertad el sábado a la espera de juicio, según la agencia de noticias española Europa Press.

