Actriz porno condenada a 10 años de prisión por complicidad en asesinato Aubrey Gold, una popular actriz porno, se declaró culpable de un asesinato en segundo grado y deberá pasar 10 años en prisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aubrey Gold Aubrey Gold | Credit: Aubrey Gold INSTAGRAM Aubrey Gold, una popular actriz porno, acaba de ser condenada a 10 años de prisión por complicidad en asesinato de segundo grado de un hombre que fue hallado en una "tumba improvisada" en Florida, según dio a conocer la Oficina del Fiscal del Estado del Circuito 14. El informe policial revela que el hombre murió a tiros y Aubrey Gold (cuyo nombre verdadero es Laren Wambles) es una de las tres personas involucradas en el asesinato de Raúl Ambriz Guillén, quién murió en julio de 2020. Houston County Jail Houston County Jail | Credit: Houston County Jail El reporte revela que el cuerpo del hombre de 51 años se encontró casi dos semanas después del asesinato, lo que condujo a una investigación. Finalmente se concluyó que la actriz era una de las involucradas en el caso, junto con su ahora exnovio, William Parker y Jeremie Peters. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parker está acusado de haber disparado a Ambriz Guillén y está en espera de su juicio. Peters ya se enfrentó a un jurado y además de ser declarado culpable de ser cómplice del asesinato, fue sentenciado a 20 años en la cárcel por también conspirar para manipular a un testigo. Según los informes, Wambles apareció en 31 películas para adultos de 2015 a 2018.

