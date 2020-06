Actor de Telemundo enciende la polémica cuestionando movimiento antirracista en redes: publica extraño video "Si eres latino y pusiste tu cuadrito negro debería darte vergüenza" expresó el colombiano Gabriel Valenzuela con su controvertido post. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La indignación generada por la muerte de George Floyd en Minneapolis, y que ha dado pie a un enorme movimiento social que ya traspasa las fronteras de Estados Unidos ha sido pretexto para un controvertido post de un actor de Telemundo que está levantando muchas cejas. El mensaje en cuestión fue publicado este miércoles por el actor colombiano Gabriel Valenzuela criticando a quienes se apoderaron de sus redes para unirse al movimiento #BlackoutTuesday y publicar cuadritos negros en Instagram y otras plataformas en señal de solidaridad con Floyd y quienes buscan justicia para él y su familia. "Esta es la realidad de los #Mexicanos en LA trabajadores que construyen y labran el campo para que tengas comida en el supermercado", exclamó el actor, que ha intervenido en exitosas novelas de Telemundo como Dueños del paraíso (con Kate del Castillo), Corazón valiente; y La casa de al lado. "Si eres latino y pusiste tu cuadrito negro debería darte vergüenza , si eres Mexicano (sic) debería darte dolor", continuó colgando un video donde se aprecia a un jovencito de raza negra golpeando en el rostro a un hombre que parece ser de origen hispano, sin que este responda a la agresión. El origen y/o fecha de creación del video no son especificados. Valenzuela nació en Colombia, pero desde hace una década vive y trabaja en Miami: También es cantante de música urbana: SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Aunque el post apenas levanta más de 8,000 "likes", ha dado pie a decenas de comentarios, algunos cuestionando lo que se aprecia en el clip, otros directamente criticando al histrión por publicar este tipo de contenido sin más preámbulos o justificación. "Vergonzoso que una figura pública en vez de invitar a reflexionar sobre la violencia y lo que podemos hacer para evitarla, escriba cosas como "tenemos que armarnos y defendernos" y "pronto llegará la revancha" con su discurso generalizador, sólo hace que las brechas entre unos y otros independientemente de su color, empleo o nacionalidad sigan creciendo.... Usted es vergonzoso!", exclamó un usuario de Instagram ante el post. Valenzuela comenzó a trabajar en novelas y superseries en su natal Colombia desde que tenía 10 años, según expresó a la revista Diva. En 2010 se mudó a Estados Unidos, donde se dedica a la actuación y al canto. Curiosamente, en sus posts ha expresado su solidaridad con víctimas del odio judío en una sinagoga de Pittsburgh, y ha mostrado su lado espiritual.

