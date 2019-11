Liberan a actor de El Señor de los Cielos que fue secuestrado en asalto con la hermana de Ana Bárbara Alejandro Sandí, el actor de "El Señor de los cielos" que fue secuestrado en un asalto sufrido al lado de la hermana de Ana Bárabara, fue liberado. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Autoridades mexicanas confirmaron esta tarde que Alejandro Sandí, el actor de de la serie El señor de los cielos (Telemundo) que fue secuestrado este domingo tras sufrir un violento asalto al lado de Esmeralda Ugalde, la hermana de la cantante Ana Bárbara, fue liberado. Sandí se encontraba desaparecido desde este domingo por la mañana tras los hechos ocurrieod en las faldas del volcán del Nevado de Toluca, en el Estado de México, y donde tambien desapareció Frédéric Michel, un ciudadano francés. Alfonso Durazo, director de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México (SSPC, por sus siglas) reveló que los captores de Sandí y Michel habían exigido dinero para liberar a sus víctimas. "De inmediato se organizó el operativo de búsqueda, se activó el protocolo para estos casos y en función de ello que estamos muy próximos a cerrar favorablemente está investigación", expresó el funcionario en declaraciones reproducidas por el sitio de SinEmbargoMX.com. "Hubo comunicaciones y se solicitó efectivamente un recate, para liberarlos". La noticia del asalto y secuestro corrió como pólvora luego de que este lunes Esmeralda Ugalde, la hermana de Ana Bárbara recurriera a sus redes para denunciar que ella y su amiga y colega, Vannesa Arias, habían sufrido un violento atraco y que lamentablemente su amigo estaba desaparecido. El post omitía al ciudadano galo que posteriormente fue identificado por la Agencia France Presse como Michel. "Gracias a Dios estamos vivas", expresaron las actrices con el rostro enrojecido por el llanto y la voz rota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, donde se encuentra el Nevado de Toluca, en las inmediaciones del Municipio de Zinacantepec, confirmó por medio de su cuenta oficial de Twitter que él y su equipo trabajaron activamente en el caso. Del Mazo aseguró también que el incidente ocurrió en el Parque de los Venados y que los sujetos habían huídos en camionetas. En una de ellas, una Jeep color blanca, se llevaron a Sandí y a Michel, seguidos por una Toyota color gris que le habían arrebatado a sus víctimas, entre ellas la mencionada Vanessa Arias. Advertisement

Close Share options

Close View image Liberan a actor de El Señor de los Cielos que fue secuestrado en asalto con la hermana de Ana Bárbara

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.