Acusan a reconocido actor porno de matar a un hombre con veneno de sapo Nacho Vidal y dos personas más son investigadas en España por la muerte de un fotógrafo que falleció casi instantáneamente tras ingerir veneno de sapo bufo alvarius. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Guardia Civil esta investigando al reconocido actor Ignacio Jordá González, conocido artísticamente como Nacho Vidal, y a otras dos personas más -entre ellos una mujer- por la muerte de un fotógrafo de moda. La víctima falleció casi instantáneamente luego de consumir veneno de sapo bufo alvarius durante un supuesto ritual chamánico. Vidal, de 46 años, es reconocido en los círculos del entretenimiento porno y su detención la semana pasada causó asombro ante las extrañas circunstancias que rodean al caso. Los hechos se remontan al 28 de julio de 2019 cuando los tres sospechosos celebraron un supuesto ritual para intentar curar a su amigo, el fotógrafo toledano José Luis Abad, de su adicción a las drogas. La supuesta cura consistía en hacer inhalar a la víctima los vapores de dicho veneno, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil al diario El País. El supuesto ritual se llevó a cabo en Enguera, Valencia. Tras consumir la sustancia, Abad sufrió un infarto al miocardio de manera casi instantánea presentando convulsiones y asfixia y quedando completamente amoratado y tumbado en el suelo. A pesar de ello, indica el diario Levante-EMV, en España, ninguno de los presentes le brindó auxilio o pidió ayuda médica, según atestó la juez encargada del caso. Inicialmente se pensó que la muerte había sido accidental, pero a casi un año de los hechos y tras una investigación el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Xàtiva ha presentado cargos de homicidio imprudente contra Vidal y los otros dos implicados frente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Nacho Vidal, de 46 años, es acusado de homicidio involuntario de su amigo, el fotógrafo José Luis Abad: Image zoom Miquel Benitez/Getty Images Vidal cuenta con muchos seguidores en Colombia, donde incluso ha recibido premios: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El veneno de este tipo de batracio contiene dimetiltriptamina, conocida como DMT o molécula de Dios, substancia que está presente en la piel de este animal. El animal segrega la sustancia por medio de sus glándulas y quienes la usan la consumen fumándola o inhalándola. Su consumo puede producir alucinaciones, ansiedad y euforia. Según fuentes Vidal habría reconocido que la víctima se había sometido al ritual de manera voluntaria y que él había practicado este tipo de rituales con anterioridad. Sin embargo, Daniel Salvador, abogado de Vidal y adjunto al bufete jurídico de Vosseler Abogados, asegura que “la lamentable muerte” de Abad “fue accidental” y negó que su cliente hiciera de chamán durante lo ocurrido. “Creemos completamente en su inocencia”.

