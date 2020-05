El actor Hagen Mills se suicida tras dispararle a la madre de su hija y herirla gravemente El actor de Hollywood Hagen Mills se suicida tras dispararle a la madre de su hija de cuatro años. Los detalles del caso. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Hagen Mills se suicidó tras dispararle a la madre de su hija y herirla gravemente. Según las autoridades, Mills le disparó a la madre de su hija Mila de 4 años y luego se quitó la vida con el mismo arma. Mills, de 29 años, actuó en series de televisión como Baskets y en la película de horror Star Light. No se ha revelado el motivo detrás de la tragedia. Según el departamento de policía de Mayfield, el hombre le disparó a su pareja, Erica Price, de 34 años, en el brazo y en el pecho cuando ella entró a su casa en Mayfield, Kentucky. Las autoridades informaron que Mills había mantenido secuestradas dentro de la casa a su hija Mila y a la madre de su pareja hasta que Price regresó a la casa tras salir del trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Hagen Mills Amy Graves/WireImage La niña y su abuela no sufrieron daños físicos durante el incidente. La policía llegó sobre las 5:45 p.m. del martes y encontraron a Erica Price herida afuera de la casa. Ella le contó a a los oficiales que Mills estaba adentro aún y que él se había suicidado con el mismo arma que la atacó a ella. Price fue llevada al hospital y se encuentra en condición estable. El alguacil Nathan Kent dijo a PEOPLE que se desconoce el motivo de las acciones de Mills.

