Acto de repudio en Cuba contra activista, sus hijos, su madre anciana y su perro por escribir "Patria y vida" La activista cubana Anyell Valdés Cruz y su familia fueron víctimas de un violento ataque de una turba de personas que invadieron su casa por ella escribir "Patria y vida" en la pared, motivada por la nueva canción de Yotuel Romero, Gente de Zona y Descemer Bueno. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La activista Anyell Valdés Cruz y su familia fueron víctimas de un acto de repudio tras escribir en la pared de su casa en Cuba "Patria y vida", motivados por la canción del mismo nombre de Yotuel Romero, Gente de Zona y Descemer Bueno que denuncia las injusticias del gobierno en la isla. Según reporta 14ymedio, La turba estaba compuesta por agentes de la Seguridad del Estado, Kirenia Pomares —intendente del municipio de Arroyo Naranjo en La Habana— y otros individuos. La agresiva muchedumbre echó pintura azul en la casa donde la madre soltera vive con sus hijos y su madre anciana. La intención, además de aterrorizar y humillar, era borrar las palabras: "Patria y Vida", "#Revolución es represión", "Abajo la dictadura", "No queremos más dictadura" y "Díaz-Canel no te queremos" en la fachada de la vivienda. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Los asaltantes escribieron con pintura azul la consigna comunista "Patria o muerte". "Esas prácticas sí son de delincuentes comunes", expresó Valdés en Facebook. Videos del incidente muestran cómo los niños lloraban de miedo dentro del hogar. "Los niños se la han pasado llorando al ver tantas personas gritando. La mujer que entró fue la jefa de los CDR provincial, que dice ser la dueña de este local. Junto a otro señor que es del Partido, tiraron pintura con olor muy fuerte y me amenazaron con sacarme de aquí", declaró Valdés a 14ymedio. La mujer ha sido asediada por el gobierno cubano tras apoyar al grupo de activistas y artistas del Movimiento San Isidro, que aparecen en el video musical de "Patria y vida". Además de amenazar a la familia y vandalizar la propiedad, se ha reportado que intentaron envenenar a su perro. "Nosotros estábamos muy alterados, nos hemos quedado muy nerviosos, tengo miedo de que vuelvan de noche cuando todo el mundo esté en su casa por el toque de queda", añadió la opositora, quien denunció que entre los participantes del acto de repudio estaban algunos maestros de sus hijos. El caso ha causado indignación a nivel mundial. El video musical, que ya cuenta con más de dos millones de vistas en YouTube, ha causado una revolución dentro de la isla, con múltiples personas como Valdés escribiendo "Patria y vida" en sus casas y sus cuerpos, a pesar de las represalias.

