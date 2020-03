Actividades familiares ideales para la Semana Santa Aquí compartimos algunas ideas perfectas para que pases una Semana Santa muy divertida en casa junto a tus hijos. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Semana Santa es tal vez una de las celebraciones religiosas más esperadas del año por las familias latinas. Además de ser el momento en que se festeja la vida, también es una de las épocas en las que todos los miembros de la familia tienen la oportunidad de reunirse y disfrutar de tiempo en casa. Desde luego, pasar tiempo con los más pequeños de casa puede convertirse en todo un reto, ya que su energía es inagotable. Pero no te preocupes, aquí te compartimos algunas ideas para que tanto ellos como tú pasen un tiempo inolvidable y divertido durante la Semana Santa. Image zoom Getty Images Tarde de películas: ¡Nada mejor que una tarde junto a los pequeños para ver una película! Desde luego, aunque existen algunos títulos familiares con temáticas referentes a Semana Santa, las opciones de filmes animados para pasar un buen rato con los chicos son ilimitadas. Muchas veces la mejor elección es ver alguna de esas películas que los pequeños adoran, así ya la hayan visto en varias ocasiones. Los clásicos de Disney, Pixar o Dream Works nunca pasarán de moda y es seguro que desde los más chicos, hasta los más grandes pasarán una tarde de encanto. Añade algunos snacks que todos disfruten y ¡voalá! Image zoom Manualidades: Para muchos, la mejor forma de pasar una tarde divertida en familia y en la que al mismo tiempo se estimule la creatividad de los chicos es por medio de las manualidades. Recortar, pintar, colorear, construir… Las opciones son ilimitadas, pero puedes iniciar con algunas ideas sencillas que son perfectas para la esta época de Pascua. ¿Qué tal una sesión de decoración de huevos de Pascua, crear con algunos elementos que tengas en casa unas divertidas orejas de conejito de Pascua o una sesión de pintura en la que todos transformen sus caritas en las de un conejito? Image zoom Getty Images Tarde de juegos: Por supuesto, no hay mejor forma de entretener a los chicos que jugando con ellos y aquí te damos tres ideas de divertidos juegos que pondrán a todos a competir y a reír. Puedes iniciar con la tradicional cacería de huevos de Pascua (sí, puedes usar esos mismo que ellos decoraron). Añade algo de emoción con algunos premios especiales. Otra sencilla opción es hacer una carrera de obstáculos en la que todos compitan llevando un huevo (previamente hervido) en una plato, la idea es que cada concursante complete el circuito sin dejar caer el huevo al piso. ¿Quién lo puede hacer más rápido? Nuestra tercera opción también incluye un huevo. Esta vez, puedes hacer una competencia en la que todos deban hacer un recorrido por la casa empujando un huevo por el piso, pero la única forma de empujarlo ¡es con la nariz! Image zoom Getty Images En la cocina: Cocinar no es una de las actividades favoritas de los chicos, pero solo hace falta darle un pequeño giro a esta actividad para transformarlo en una tarde inolvidable para ellos. Preparar galletas con figuras como conejitos o crear cupcakes para decorar con motivos de Pascua (ovejas, flores, etc.) sin duda transformarán tu cocina en el lugar favorito de los chiquillos de casa. No olvides estos pequeños cambios en las recetas tradicionales para hacer de estos platillos algo más saludables y bajos en azúcar. Usa harina de almendras y miel de maple a cambio de harina regular y azúcar refinado. Advertisement

Close Share options

Close View image Actividades familiares ideales para la Semana Santa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.