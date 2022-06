Dos años de prisión para actor de Disney acusado de tratar de tener sexo con menor de edad Stoney Westmoreland, actor de la serie Andi Mack, fue condenado a dos años de prisión por un delito sexual relacionado con un menor de 13 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Premiere Of Disney Pictures And Lucasfilm's "Solo: A Star Wars Story" - Arrivals Credit: (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) Stoney Westmoreland, el actor de populares series como la show juvenil Andi Mack de Disney Channel, fue condenado a dos años de cárcel por un delito sexual relacionado con un menor de 13 años. De acuerdo con Deadline, Westmoreland fue acusado en 2021 de seis delitos graves por supuestamente intentar tener relaciones sexuales con menor de edad. En un principio afrontaba una pena de 10 años, pero tras un acuerdo con la fiscalía la condena se redujo a los dos años de privación de libertad y a 10 años de libertad supervisada. Además deberá inscribirse en el registro de delincuentes sexuales. Los dispositivos informáticos del actor de 52 años también estarán sujetos a registros y deberá informar de todas las cuentas que utiliza para las comunicaciones y el almacenamiento electrónico, incluido el correo electrónico y las redes sociales. Stony-westmoreland.jpeg Incluso las autoridades le han restringido el contacto con personas menores de 18 años sin la supervisión de un adulto. Según se informó cuando el caso salió a luz en 2018, Westmoreland contactó a una persona que él creía tenía 13 años por medio de una aplicación móvil "usada para citas y conocer a personas con el propósito de participar en actividades sexuales", según una declaración jurada. La policía de Utah alega que el actor le mandó material pornográfico mientars chateaba con el chico, y le pidió que le mandara fotos desnudos y tuviera relaciones sexuales con él. Westmoreland fue arrestado por la policía de Salt Lake City y el FBI cuando iba camino a supuestamente encontrarse con el menor y llevarlo a su habitación de hotel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La abogada de Westmoreland, Wendy Lewis, dijo a TMZ que el médico que evaluó a su cliente concluyó que el actor pensó que el intercambio era un juego de roles con un adulto y que no creía que se estuviera comunicando con un niño de 13 años. Westmoreland interpretó a Henry "Ham" Mack en Andi Mack de Disney, pero fue despedido poco después de su arresto. También es conocido por sus papeles en populares series como Scandal, Breaking Bad, Better Call Saul, NCIS, y Gilmore Girls.

