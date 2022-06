Un "accidente" con un lápiz en la escuela se convierte en una pesadilla para un niño de 8 años Carter Flores, de 8 años, se encuentra recuperándose de un grave problema de salud tras haber sido víctima en su escuela primaria de un incidente con un lápiz que sus familiares atribuyen al acoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carter Flores Carter Flores | Credit: GoFundMe Un niño de 8 años en California se encuentra recuperándose tras haber sido víctima en su escuela primaria de un incidente que sus familiares califican de "acoso escolar", pero que los responsables de la administración escolar consideran fue un "accidente". El suceso tuvo lugar en la escuela primaria Corona Ranch, en la ciudad de Corona, cuando Carter Flores se puso de pie para mirar a la pizarra, mientras otro alumno puso un lápiz hacia arriba enfrente de él y Flores se arrodilló encima del lápiz. "Cuando se arrodilló, en algún momento, el niño pequeño tenía el lápiz en la mano y lo sostenía así, y la rodilla de Carter cayó directamente sobre él con fuerza,", dijo la madre del niño Madeline Flores al canal local Fox 11. Desde entonces todo ha sido una pesadilla para los Flores. De acuerdo con un GoFundMe creado por la familia para recaudar dinero y ayudar a costear los gastos médicos, el niño sufrió una infección por estreptococo A y ha tenido múltiples cirugías. "La forma en que descubrimos que Carter estaba muy enfermo fue porque estaba muy letárgico", dijo la madre al canal ABC7. "Le subió más de 103 de fiebre y empezó a vomitar". Carter Flores Carter Flores | Credit: GoFundMe Según explicó, las lesiones de Carter eran tan graves que los médicos le dijeron a la familia que le habrían tenido que amputar la pierna si lo llevaban al hospital 12 horas más tarde. Michael Jeandron, abogado de la familia, dijo a ABC7 que los padres del pequeño sostienen que la maestra sabía que Flores estaba siendo acosado y supuestamente dijo que "mantendría a los niños separados en clase en todo momento". "El problema fue que no implementaron su propio plan y permitieron que otro estudiante apuñalara a Carter con un lápiz y ahora Carter está luchando por recuperarse", afirmó. "Estamos analizando todos los hechos tratando de averiguar exactamente quién hizo qué y cuándo", sostuvo. Por su parte, el Distrito Escolar Unificado Corona-Norco afirma que el suceso se trató de un "accidente". "Nos entristece escuchar que la lesión del estudiante es peor de lo que se pensó originalmente, y le deseamos una pronta recuperación", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En el CNUSD nos tomamos en serio todas las denuncias de intimidación y se investigan a fondo, ya que creemos que la escuela debe ser un lugar seguro para que todos los estudiantes aprendan y crezcan", añade el comunicado. La madre de Flores dijo en GoFundme que los tratamientos parecen ir dando resultados, y que su hijo se mantiene muy fuerte. "Este chico es duro como el acero y un gran luchador. Están tan impresionados con lo rápido que se está recuperando y luchando contra esto. ¡Su rodilla todavía está muy sensible, pero la hinchazón en su muslo ha bajado por completo!", aseguró.

