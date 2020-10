Close

Abusan sexualmente de una niña de 7 años mientras tomaba clases por internet La maestra fue testigo del momento en que el agresor forzó a la niña a tener sexo oral con él. "¡Desconéctense! ¡Desconéctese!", rogó a los otros niños. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niñita de solo 7 años fue víctima de un supuesto asalto sexual a manos de un agresor que la atacó mientras realizaba sus estudios por internet y ante la mirada atónita de su profesora, quien fue testigo del atroz acontecimiento. Los hechos ocurrieron hacia las 3:30 p. m., del pasado jueves 15 de octubre en el barrio de West Chesterfield, en el South Side de Chicago. La menor —cuya identidad no ha sido revelada— se encontraba en un descanso de su lección de primer grado escolar que era impartida por medio de Google Classroom, según informa The Chicago Tribune. De repente, su profesora se percató de que un sujeto estaba forzando a la niña a tener sexo oral con él frente a la cámara. De inmediato la maestra llamó a la niña por su nombre y le dijo que apagara la cámara. "¡Desconéctense! ¡Desconéctense!", le rogó a los otros niños para evitar que presenciaran la espantosa escena. Gracias a la ayuda de las autoridades escolares y del Servicio de Protección Infantil de Chicago se pudo localizar la ubicación de la niña y dar aviso a las autoridades. Cuando agentes de la policía de Chicago llegaron a la vivienda, la joven víctima pudo señalar a su presunto atacante, quien fue arrestado. El sujeto fue posteriormente identificado como Catrell A. Walls, de 18 años, estudiante de bachillerato y residente en el mencionado barrio de West Chesterfield. La niña fue llevada al Comer Children’s Hospital para ser atendida y el sospechoso fue llevado a una comisaría para ser interrogado, según informó Anthony Spicuzza, portavoz de la policía de Chicago. Lamentablemente, los hechos ocurridos frente al ordenador se venían desarrollando desde hace un tiempo, pero la víctima había callado pues su agresor le había dicho que lo que ocurría entre ambos era "un secreto". De acuerdo al Tribune, en el momento de su arresto Walls estaba en posesión de una pistola tipo Gluck que estaba cargada. Se le acusó de uso no autorizado de armas de fuego y está preso sin derecho a fianza. Su abogado alega que el sujeto —quien tiene lazos con la familia de su víctima— padece de una discapacidad que le impide controlar sus impulsos. El sospechoso tendría cita en corte este lunes. .

