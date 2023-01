Abuelo acusado de matar a su nieto de 8 años a puñaladas Phillip Hughes, de 62 años, enfrenta cargos por el asesinato de su nieto Brenym McDonald, de 8 años, en Texas. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un abuelo en Texas fue acusado de matar a puñaladas a su nieto de 8 años. El domingo sobre las 7:50 a.m. la policía respondió a una llamada sobre un ataque a puñaladas a un menor de edad. Al llegar a la vivienda en Labadie Drive en Richland Hills, al oeste de Dallas, los oficiales encontraron a un niño de 8 años muerto, reporta PEOPLE. El pequeño fue encontrado en la habitación de su abuelo, reporta Fox 4. El sospechoso, Phillip Hughes, de 62 años, quien es el abuelo del niño, fue arrestado. El menor fue identificado como Brenym McDonald, según una cuenta de GoFundMe creada para recaudar fondos para ayudar a su familia, reportan Fox 4 y el diario Fort Worth Star-Telegram. El niño murió a causa de heridas en el cuello y en el pecho, según el medico forense. Brenym McDonald Brenym McDonald | Credit: GoFundMe La policía investiga el motivo del ataque. Hughes fue llevado a una prisión en North Richland Hills. No se sabe si tiene un abogado que lo represente. "Esta aún es una investigación en desarrollo", dijo la policía. En una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para ayudar con los gastos fúnebres del niño, sus seres queridos describen a Brenym como "inteligente, entusiasta, siempre sonriendo y con un gran corazón". El pequeño hacía reír a sus familiares con sus ocurrencias. La familia dijo que la muerte del niño es una "tragedia sin sentido". El niño y sus padres estaban viviendo temporalmente con el abuelo. El pequeño estudiaba en una escuela elemental en Birdville. Si tiene información sobre este caso, llame a los detectives del Departamento de Policía de Richland Hills al 817-616-3788 o escriba un correo a CID@richlandhills.com. También puede llamar anónimamente al 817-469-TIPS o visitar 469tips.com

