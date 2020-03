¡Abuelitos de más de cien años que superaron el coronavirus! ¡No todas las personas vulnerables sucumben al Covid-19! ¡Estos ancianos pasaron la prueba y ahora son los abuelos de la esperanza! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El brote de coronavirus conocido como el covid-19 está dando la vuelta al mundo. Esta pandemia siembra el miedo entre las familias, muchas veces aisladas en cuarentena, que temen más que nada por sus mayores. Bien sabido es que esta enfermedad se cobra más vidas entre los ancianos y las personas más vulnerables, ¡pero que la padezcan no quiere decir que no puedan salvarse! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Muchos abuelitos alrededor del mundo nos lo están demostrando. En el mismo foco de origen de la enfermedad, Wuhan, una ancianita de 103 años se recuperó después de ingresar en estado crítico. Así lo aseguró la enfermera Liao Zhenhui al Daily Mail. A su llegada al hospital, tras varios días en la UCI y recibir una terapia de nutrición, fue recuperándose de forma fabulosa. Image zoom “A la abuelita le gustaba mucho que las enfermeras le felicitáramos… Siempre sonreía de vuelta cuando le decíamos que era muy linda”, aseguró la enfermera de su paciente china. ¡Zhang Guanfgen logró recuperarse por completo y volvió a casa! En Italia, otro abuelito de 101 años superó la enfermedad. El anciano había nacido 1.919, cuando la conocida como gripe española terminaba de azotar el mundo dejando millones de muertos. Ahora, también superó el azote de este nuevo virus y ya está de regreso con los suyos. Otra anciana que superó la prueba con éxito fue Alma Clara, aseguran los medios italianos. A sus 95 años, la abuelita regresó felizmente curada a la residencia donde vivía. Image zoom Estos son algunos ejemplos de personas vulnerables que vencieron a la enfermedad… ¡Pero hay muchas más! Durante estos difíciles tiempos del coronavirus, es importante mantenernos positivos y cumplir las reglas del juego: la mejor manera de cuidarnos entre todos es lavarnos las manos muy a menudo con agua y jabón, no tocarnos la cara, limpiar la compra (no hay que olvidar que el virus vive horas e incluso días, según en qué superficies, como plástico, cartón, metal, etc) y mantener la distancia reglamentaria entre las personas (poco menos de dos metros). Fundamental es el método más eficaz para evitar la propagación: guarda cuarentena y siempre que sea posible… ¡Quédate en casa! Advertisement

