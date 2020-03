Foto viral: abuelito conoce a su nieto recién nacido a través de una ventana La foto del primer encuentro entre un abuelo y su nieto recién nacido en Irlanda separados por una ventana se ha hecho viral por lo que refleja de los tiempos que estamos viviendo a causa del coronavirus. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como muchos otros en el mundo, un abuelo en Irlanda ha tenido que posponer hasta no se sabe cuándo la emoción de cargar a un nieto por primera vez y contentarse con verlo con el cristal de la ventana de por medio. La imagen compartida como pan caliente en las redes sociales muestra al bebé recién nacido, Faolán, en brazos de su padre, Míchéal Gallachoir, quien lo ha acercado a una ventana para que su abuelo lo pueda ver, aunque sea con una ventana de por medio. “Tres generaciones de distanciamiento social cuando mi padre conoce a su nieto por primera vez”, fue el mensaje con que Emma Gallachoir acompañó la imagen. La foto que fue tomada por la madre. Emma, fue dada a conocer por su cuñada, que también tiene el mismo nombre, el sábado 21 de marzo en su cuenta de Twitter. Ha sido compartida 97,000 veces y suma más de 728,000 ‘me gusta’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un día después de que Emma revelara la imagen, publicó otro tuit en el que agradeció todos los mensajes que su familia ha recibido dándole la bienvenida al pequeño y aseguró que, además de estar saludable, se encuentra “ajeno a su nueva fama”. Los casos de COVID-19 en Irlanda han ido en aumento. Hasta el momento hay más de 2,600 casos confirmados y 46 muertes relacionadas al nuevo virus, de acuerdo con informe citados por la agencia Reuters. Advertisement

Close Share options

Close View image Foto viral: abuelito conoce a su nieto recién nacido a través de una ventana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.