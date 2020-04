Una abuelita de Michigan pidió ayuda a Alexa en sus últimas horas de vida Una persona mayor en Michigan que padecía de COVI-19 pidió ayuda desesperada a la asistente virtual de Amazon poco antes de fallecer. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer enferma de COVId-19 en Michigan pidió ayuda desesperada a Alexa, la asistente virtual de Amazon, antes de fallecer. Las desgarradoras grabaciones de los últimos días de vida de LouAnn Dagen fueron descubiertos por su hermana luego de su fallecimiento el sábado pasado en la sala de urgencias del hospital Hospital Mercy Health Saint Mary's, informó People. "Tengo dolor. Tengo que encontrar una manera de aliviarlo", "Alexa, ayúdame" o "Alexa, me va a doler" fueron algunos de los fragmentos de las conversaciones revelados al canal de noticias local News 8 por su hermana, Penny Dagen. Image zoom Facebook Según News 8, LouAnn tenía 66 años, era residente del hogar de ancianos Metron de Cedar Springs y tenía complicaciones de salud como diabetes e hipertensión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dagen dijo que su hermana estaba recibiendo medicamentos para aliviar el dolor y que fue llevada a la emergencia del centro médico más cercano cuando tuvo una crisis respiratoria y una bajada de la presión. Image zoom (Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) "El hospital me llamó de inmediato y me dijo que la pusieron en un respirador", reportó el canal local WXYZ. "Me preguntaron si le administraría [resucitación cardiopulmonar] si su corazón se detenía y yo dije: "No, ella no quería eso ". Y entonces su corazón se detuvo y eso fue todo". Penny le dijo entre lágrimas a News 8 que "es bueno saber que ya no sufre, pero todavía la extraño". Actualmente, el estado de Michigan registra 20,346 casos positivos de COVID-19 y un total de 959 muertes. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

Close Share options

Close View image Una abuelita de Michigan pidió ayuda a Alexa en sus últimas horas de vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.