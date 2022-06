Abuela de 61 años y su esposo de 24 años listos para tener un bebé Cheryl y Quran McCain quieren demostrar que no hay edad para divertirse, amar o incluso comenzar una nueva familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cheryl y Quran McCain Cheryl y Quran McCain | Credit: Tiktok/@kingqurannewpage Cheryl y Quran McCain quieren demostrar que no hay edad para divertirse, amar o para formar una nueva Familia. Ella tiene 61 años y él 24, marido y mujer, aseguran valorar la idea de tener un bebé juntos, a pesar de las críticas que a diario reciben en sus redes sociales. Según el diario británico The Sun, Cheryl conoció a Quran en 2012 cuando el joven de entonces 15 años trabajaba en el restaurante de comida rápida de su hijo Chris en Georgia. Luego perdieron el contacto y volvieron a reencontrarse en noviembre de 2020 cuando él la vio trabajando como cajera en una tienda. Ese mismo año la pareja comenzó a salir, y un año después el joven le pidió matrimonio a Cheryl, quien es madre de siete hijos de entre 41 y 29 años, y tiene en total 17 nietos. Ahora la pareja dice estar lista para dar el siguiente paso en la relación, y está valorando la idea de convertirse en padres, ya sea por adopción o mediante vientre sustituto. "Ahora queremos tener una familia junta. Él siempre ha querido tener hijos y yo quiero ser la madre de su hijo", dijo la mujer. "Por supuesto, debido a mi edad, tendremos que conseguir un sustituto o adoptar, lo cual estamos investigando", añadió. La pareja ya ha comenzado a comprar cochecitos para bebés. "La gente dice que soy egoísta y demasiado mayor para ser madre ahora, pero no me preocupa no estar aquí para cuidar al niño", dijo Cheryl. También dejó saber que su familia estaba completamente de acuerdo y que sus siete hijos la ayudarían a cuidar del bebé. @@kingqurannewpage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja disfruta en sus redes sociales haciendo graciosos videos en los que se besan o muestran su amor a los 2,2 millones de seguidores que han acumulado en TikTok. Si bien son innumerables las críticas por diferencia de 27 años entre ellos, la pareja apuesta por el amor que dice que se tiene. Incluso han abierto una página en OnlyFans para compartir videos más íntimos.

