El abogado del Chapo inmerso en un escándalo sexual: filtran sus mensajes íntimos con una clienta

Jeffrey Lichtman, el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, se encuentra inmerso en un un escándalo sexual con una de sus clientes que la ha situado en una posición muy delicada a posas semanas de que se acabe el juicio al capo mexicano en el tribunal federal de Nueva York.

El diario New York Post recibió copias de mensajes personales enviado por Lichtman a una de sus clientes, Sarma Melngailis, conocida como la Bernie Madoff vegana después de que se la acusara de haber robado $2 millones a los inversores que habían puesto dinero en una de sus compañías.

Tras 10 meses en busca captura con su pareja en ese momento, la rubia empresaria fue finalmente arrestada en mayo de 2016 y Lichtman se hizo cargo de su defensa en febrero de 2017. A juzgar por los mensajes subidos de alto contenido sexual que intercambiaron, la acusada de 46 años y el abogado de 53, quien está casado y tiene hijos, hicieron algo más que discutir estrategias legales durante sus encuentros.

"¿Quieres ser mía?, ¿Estaría bien si algunos días yo solo uso tu cuerpo para tener un [orgasmo]?", le pregunta Lichtman a Melngailis en un mensaje que le envió pocos días después de conseguirle un beneficios acuerdo con la fiscalía, que ha cambio de declararse culpable le pidió solo cuatro meses de cárcel.

De acuerdo a los textos filtrados, las conversaciones picaronas culminaron en un encuentro sexual poco antes de que la empresaria se declarara culpable. "Me encanta estar dentro de ti", le escribió el letrado, quien tres días después no se podía olvidar de su clienta. "Te sentiste perfecta, se acomodó perfectamente. ¿Quieres hacerlo de nuevo", preguntó, a lo que Melngailis respondió: "Sí quiero".

Además de bochorno y ser una distracción en la etapa final del juicio del Chapo, la revelación de estos mensajes puede tener graves repercusiones profesionales para Lichtman, ya que mantener relaciones sexuales con un cliente es una violación ética, según los expertos consultados por el Post.

En sus conversaciones con Melngailis, el abogado también se jacta de su éxito profesional. Asegura que en varios casos logró obtener compensaciones millonarias por supuesto acoso sexual para clientes que habían mantenido relaciones sexuales consensuales. También hace referencia al Chapo, de quien dice que le da pena el régimen de aislamiento al que está sometido en la cárcel y comenta, no se sabe si de broma, que está pensando en contratar una "bailarina de la danza del vientre" para que lo visitara diariamente.

Lichtman le aseguró en los mensajes a Melngailis que estaba separado, pero su esposa le aseguró al Post que seguían juntos. Al menos hasta ahora.

Ante el escándalo causado por las revelaciones, el juez federal del juicio al Chapo, Brian Cogan, se vio obligado este lunes a preguntar al jurado si habían leído la información, por si ello podía influir en su percepción del caso. Cogan aseguro que los jurados parecían no estar enterados del asunto, informaron los medios presentes en la sala.

