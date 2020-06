Abogada de Vanessa Guillén, la soldado desaparecida en Texas, dice que Guillén fue acosada sexualmente La abogada de la familia de Vanessa Guillén —la soldado de 20 años que desapareció de su base militar en Texas hace dos meses— revela que Guillén fue acosada sexualmente. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Guillén —la soldado de 20 años que desapareció en abril de la base militar Fort Hood en Texas— fue víctima de acoso sexual en al menos dos ocasiones, asegura su familia. La abogada que representa a la familia Guillén, Natalie Khawam, reveló que la joven soldado le había confesado a su familia que un sargento había entrado a su baño y la había visto desnuda mientras ella se bañaba. También les contó que otro superior suyo la había acosado verbalmente, haciéndole comentarios vulgares en español. Según la abogada, la soldado no reportó el abuso por miedo a represalias. Image zoom Facebook/Find Vanessa Guillen Guillén lleva ya más de 60 días desaparecida y su familia y el resto del mundo sigue exigiendo respuestas. Voluntarios continúan buscando a la joven cerca del río Leon y la comunidad en Texas ha organizado protestas a las afueras de la base militar, pidiendo justicia y transparencia en la investigación de su desaparición. La congresista Sylvia García, la abogada y la madre de la joven asistieron hoy a una conferencia de prensa. García dice que los investigadores sospechan que hubo "actividad criminal" en este caso. "Esto no puede pasarle a uno de nuestros soldados", afirmó su abogada, pidiendo que se investigara a fondo la desaparición de Guillén y a los superiores de la joven que, según ella, la habían acosado. Image zoom Facebook/Find Vanessa Guillen SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La base militar de Fort Hood ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses. Otro soldado basado ahí que había sido reportado como desaparecido, Gregory Morales, fue encontrado muerto el viernes. Los restos del joven fueron hallados en un campo a unas millas de la base militar gracias a una pista que recibieron las autoridades. Morales fue visto por última vez manejando su auto KIA Rio color negro a las afueras de la base en agosto del año pasado. Según reportes, Morales estaba en proceso de salirse del ejército cuando desapareció y su misteriosa muerte está siendo investigada. Image zoom FORT HOOD US ARMY Si tiene alguna información sobre el caso de Vanessa Guillén, por favor llame al 254-495-7767. Si tiene información sobre la muerte del soldado Gregory Morales, llame a Crime Stoppers al 254-526-8477.

