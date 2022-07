Abogada de Carlos Calderón explica que Vanessa Lyon no puede acercarse a su cliente por razones de "seguridad" Karen Lungarelli, abogada de Carlos Calderón, explica que el presentador de Despierta América (Univision) y su ex Vanessa Lyon negocian un acuerdo sobre la manutención y cómo compartir el tiempo con su hijo León. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderon Carlos Calderon | Credit: Mezcalent.com Carlos Calderón y su expareja Vanessa Lyon han dado de qué hablar tras darse a conocer la denuncia de violencia doméstica del presentador en contra de la madre de su hijo, León, en el Tribunal de Familia de Miami-Dade. Karen Lungarelli, abogada de Calderón, explicó en una entrevista con People en Español la situación legal del copresentador de Despierta América (Univision). "Hay dos casos separados: un caso de violencia doméstica que el señor Calderón presentó en contra de la señora Lyon el 18 de mayo a partir de un incidente ocurrido el 17 de mayo", señaló. "Hay también un segundo caso que es una solicitud para compartir tiempo [con su hijo] y manutención porque el señor Calderón quiere comportarse correctamente y cumplir con sus obligaciones de pagar manutención y asegurar el bienestar de su hijo, así como trabajar con la señora Lyon para criar[lo] juntos". A lo que puntualizó: "Al final, lo que cuenta es que su hijo se críe sabiendo que tiene dos padres que lo aman y que están presentes a pesar de que ya no están juntos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lungarelli aclaró que no hay ningún caso criminal en contra de ninguna de las partes. "Es un caso civil, un mandato judicial de violencia doméstica que está relacionado con el caso de familia", señaló la abogada, quien declinó ofrecer detalles del incidente que suscitó la solicitud de Calderón. "Los detalles están en la solicitud [de mandato judicial] pero son confidenciales porque hay un menor involucrado, por lo que lamentablemente no puedo dar detalles de la solicitud o del indecente, pero sí puedo decir que el mandato judicial es contra la señora Lyon por la seguridad del señor Calderón", agregó. El mandato solicitado por Calderón ordena que "una parte se no se puede acercar a la otra por razones de seguridad", precisó. Asimismo, confirmó que la actriz venezolana dejó la casa en Miami en la que residía con Calderón. "Es propiedad del señor Calderón, él está [viviendo] ahí". A pesar del caso de violencia doméstica, el conductor mexicano desea llegar a un acuerdo con Lyon. "Nuestro objetivo, el objetivo del señor Calderón desde un principio, ha sido siempre llegar a un acuerdo con la madre porque eso es beneficioso no solo para las partes, también para el menor", puntualizó Lungarelli. "Trabajamos para que esto sea amigable, hemos sostenido conversaciones para llegar a una solución amigable y seguimos avanzando en esa dirección". Carlos Calderon y Vanessa Lyon Carlos Calderon y Vanessa Lyon | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; JC Olivera/Getty Images De hecho, hasta el día de hoy, los artistas pasan la misma cantidad de tiempo con su hijo y Calderón paga una cantidada a Lyon "como es debido", señaló la abogada, quien destacó que el objetivo ahora mismo es conseguir un acuerdo sobre la manutención y un calendario del tiempo que cada parte compartirá con el pequeño León. En ese sentido, las parte están citadas a una audiencia en el tribunal el próximo 10 de agosto. People en Español contactó a Lyon, pero la también modelo no ha respondido hasta el momento. Eso sí, a pesar de no pronunciarse directamente sobre el pleito con su ex, escribió en las redes sociales de People en Español un comentario debajo de una información sobre la excelente relación de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca a pesar de su diferencia de edades. "Porque él no es un enfermo narcisista patológico", escribió la también actriz, quien es veinte años menor que Calderón. "El dinero no importa. Hay unos con dinero que dejan a la pareja sin nada". Posteriormente, este martes, Lyon reapareció en redes con un mensaje centrado en el amor que siente por su hijo, que en septiembre cumplirá un año. "Nuestra conexión es irremplazable, y como dijo la enfermera cuando puso a León sobre mi pecho: 'Tú eres su hábitat', … qué descripción tan hermosa, pensé", escribió la modelo junto a una fotografía en la que aparece con el pequeño.

