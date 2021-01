Close

Acusan a abogada nacida en Georgia de fingir ser latina: los detalles Reconocida abogada es acusada de hacerse pasar por latina aunque nació en Georgia. Los detalles de su impactante historia Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natasha Lycia Ora Bannan, una reconocida abogada especialista en derechos humanos, fue acusada de hacerse pasar por latina. Si bien dijo por más de una década que tenía herencia puertorriqueña y colombiana, realmente era una mujer blanca estadounidense nacida en Georgia, reportó Prism. Según este medio, la familia de Bannan llegó a Estados Unidos tras emigrar de Irlanda, Italia y Rusia. Bannan, de 43 años, habló de sus raíces tras verse en medio de esta controversia. "Soy de la raza blanca y siempre he dicho eso", dijo. "Sin embargo mi identidad cultural fue formada como resultado de mi familia, tanto la escogida como la escogida por mí, y esa siempre ha sido Latinx". Bannan asegura que su intención nunca fue mentir y añadió: "Mi identidad es la expresión más autentica de quien yo soy y como yo honro a las personas que me han formado desde que era una niña". Image zoom Natasha Lycia Ora Bannan | Credit: Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La abogada explica que una familia colombiana tuvo un gran impacto en su vida. "Mis padres biológicos nacieron en Estados Unidos y yo fui criada solo con uno de ellos", dijo. "Sin embargo la familia colombiana con la que yo crecí y que fue responsable en gran parte por criarme, que me ayudó a formar mi carácter y mi identidad, ellos eran de diferentes identidades y backgrounds étnicos". Su caso llamó la atención después de la controversia generada por Hilaria Baldwin, la esposa del actor Alec Baldwin. Hilaria estuvo en el ojo del huracán tras supuestamente fingir ser española y exagerar su acento. Hilaria reveló en Instagram que es una mujer de la raza blanca nacida en Boston, pero que pasó gran parte de su vida entre Estados Unidos y España, donde viven sus padres tras retirarse.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Acusan a abogada nacida en Georgia de fingir ser latina: los detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.