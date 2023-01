La maestra a la que le disparó un alumno de 6 años ya había advertido del peligro que corría Abigail Zwerner, la maestra de primer grado a la que le disparó un niño de 6 años, ya se había quejado de que el alumno venía armado a clase. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una maestra de primer grado en Virginia fue baleada por un estudiante de seis años. El niño llevó un arma de fuego a la escuela, reporta The New York Post. La maestra le mandó un mensaje de texto a un ser querido expresando su frustración con los administradores de la escuela, a quienes le habían advertido ya tres veces que el niño tenía una pistola. Citando a una fuente cercana, NBC News reportó que la maestra de primer grado Abigail Zwerner mandó el mensaje de texto una hora antes de ser baleada el 6 de enero, diciendo que el niño tenía una pistola en su mochila. "Ella estaba frustrada porque ella estaba tratando de buscar ayuda con este niño, para este niño, y cuando ella necesitaba ayuda, nadie venía", dijo esta fuente. El abogado dijo que la maestra de 25 años va a demandar al distrito escolar. El abogado de Zwerner dice que los administradores de la escuela elemental Richneck no tomaron las acciones necesarias y por eso la maestra resultó herida. Abigail Zwerner Credit: Facebook/Abigail Zwerner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ese día, a lo largo de varias horas, tres veces diferentes, los administradores de la escuela fueron advertidos por maestros preocupados y empleados que el niño tenía una pistola con él en la escuela y estaba amenazando a personas", dijo la abogada Diane Toscano en una conferencia de prensa, quejándose de que no reaccionaron a este inminente peligro. Un maestro le dijo a los administradores a las 12:30 p.m. el día del tiroteo que buscó la pistola en la mochila del niño y creía que él la tenía en su bolsillo. Poco después, otro maestro les advirtió que otro niño le había dicho que el estudiante de 6 años le enseñó la pistola y amenazó con dispararle. Otro empleado pidió registrar al estudiante pero los administradores le dijeron que esperara porque "el día escolar ya casi terminaba", dijo Toscano. Abigail Zwerner Credit: Facebook/Abigail Zwerner El niño "intencionalmente" le disparó a Zwerner sobre las 2 p.m., y la bala atravesó su mano y la hirió en el pecho, según reportes. La policía dijo que nadie en la escuela los alertó sobre la pistola antes del tiroteo. Diane Toscano, abogada de Abby Zwerner - teacher who was shot by a 6-year-old student Credit: Mike Caudill/The Virginian-Pilot/Tribune News Service via Getty Images La madre del niño, cuya identidad no ha sido revelada, compró la pistola legalmente, dijo la policía, pero no se sabe aún cómo el niño tuvo acceso al arma de fuego. Hasta ahora, la madre no enfrenta cargos criminales. El caso sigue bajo investigación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La maestra a la que le disparó un alumno de 6 años ya había advertido del peligro que corría

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.