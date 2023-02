Exesposo y exsuegros de influencer acusados tras hallarse partes de su cuerpo en un refrigerador Partes del cuerpo de Abby Choi, una joven influencer y modelo, fueron encontrados dentro de una nevera. Las autoridades arrestaron a su exesposo y sus exsuegros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El exesposo y los exsuegros de la modelo e influencer Abby Choi fueron arrestados y enfrentan cargos relacionados a su asesinato. La influencer de moda, de 28 años, fue vista por última vez el martes en la región de Tal Po, reporta PEOPLE. El viernes la policía encontró restos humanos que luego fueron identificados como las piernas de Choi dentro de un refrigerados. Algunas pertenencias de la víctima, como su tarjeta de crédito y carnet de identidad fueron encontradas en la misma vivienda, reportó RTHK. Alan Chung, el superintendente del departamento de policía de la zona, informó a los reporteros que no todas las partes del cadáver de la joven han sido encontradas. La policía confirmó que encontraron un cráneo y varias costillas dentro de una olla de cocinar en el mismo refrigerador. Los expertos forenses notaron que el cráneo había sido fuertemente golpeado, lo cual sospechan que le causó la muerte. En la misma residencia en Tai Po, encontraron una sierra eléctrica, una moledora de carne y algunas piezas de ropa, reportó CNN. Según los investigadores, Choi y su exesposo, Alex Kwong, supuestamente tenían discusiones por problemas financieros. Alex, de 28 años, su hermano Anthony, de 31, y sus padres Kwong Kau, de 65, y Jenny Li, de 63, fueron arrestados en conexión con el crimen. El lunes Alex, su padre y su hermano fueron acusados de asesinar a Abby Choi. La madre de Alex fue acusada de obstrucción a la justicia, reportó RTHK. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Abby Choi Abby Choi | Credit: Instagram Los cuatro están en la cárcel sin derecho a fianza. La influencer tenía más de 100,000 seguidores en Instagram, y era madre de dos niños que ahora están bajo el cuidado de la madre de Choi, reporta CNN. Su última publicación en Instagram fue la portada de la revista de moda L'Officiel Monaco. Que en paz descanse.

