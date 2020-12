Close

Abandonan a un niño de 2 años en una tienda Goodwill de Mississippi El pequeño fue dejado en la puerta de la tienda con una nota que decía: "Niño abandonado... sin número de teléfono para la mamá". La madre asegura que dejó a su hijo bajo el cuidado de la hermana de un hombre que luego intentó prostituirla. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los trabajadores de una tienda de donaciones Goodwill de Mississippi no salían de su asombro tras encontrar a un pequeño abandonado en las puertas de su establecimiento. El niño de dos años traía consigo un solo cambio de ropa y una nota que decía: “niño abandonado….sin número de teléfono para la mamá”, según reportó People. De acuerdo a las autoridades, el niño había sido abandonado durante la mañana del lunes. Sus únicas pertenecias: una bolsa plástica donde se encontraba la nota y su ropa. El Departamento de Policía de Southaven confirmó que las cámaras de vigilancia del lugar captaron a una pareja que se cree estuvo involucrada en el acto y pidió ayuda a la comunidad para dar con el paradero de los sospechosos. Image zoom Credit: Southaven Police Department Afortunadamente, la comunidad respondió —y gracias a sus pistas y la ayuda del Departamento del Sheriff del condado de Shelby y agentes del Buró Federal de Investigaciones— la policía de la localidad logró arrestar a un sospechoso esa misma tarde. “Queremos agradecer a todos los ciudadanos que mostraron su preocupación por el niño, les aseguramos que se encuentra bien, que está siendo cuidado y que se reunirá con su familia toda vez que el CPS [Servicio de Protección al Menor] determine que es lo apropiado”, expresó a través de un comunicado el jefe de la policía Macon Moore. “También queremos agradecer a todos los ciudadanos que ofrecieron información sobre los sospechosos en este caso. La cooperación de la comunidad y el esfuerzo unificado de las agencias policiales llevaron a la rápida aprehensión de los sospechosos”. Image zoom Credit: Southaven Police Department De acuerdo a un empleado del centro de donaciones, el hombre que abandonó al pequeño aseguró que la madre no podía cuidarlo, según reportó la estación WREG-TV. “Al enterarnos de las circunstancias, inmediatamente reportamos la situación a la policía. Nuestros líderes de seguridad están trabajando muy de cerca con las autoridades locales, incluso revisando el metraje de vigilancia”, comentó un vocero de la tienda a People. “El niño estaba acompañado de un adulto cuando fue abandonado, pero se desconoce su relación con el niño. La seguridad del menor es nuestra prioridad y sentimos mucho saber las circunstancias de este pequeño”. Image zoom Credit: Southaven Police Department El martes, una mujer de nombre Antoinette Smith, confirmó ser la madre del niño. Durante una entrevista realizada a través de Facebook, Smith explicó que había dejado al pequeño, de nombre Sergio, con la hermana de un conocido, con quien viajó a Nashville, Tennesse, durante el fin de semana. Smith reveló que durante su viaje se enteró que la mujer era en realidad la novia de su amigo. “Si hubiese sabido eso, no hubiera dejado a mi hijo”, dijo Smith en la entrevista con la activista local Barbara Buress. Smith aseguró que el hombre — a quien no quiso identificar — la abandonó en una tienda en Nashville, luego de que ella se rehusara a trabajar para él. “Me dijo: ‘Más vale que vayas y [te prostituyas]’ y todo ese tipo de cosas”, dijo. “Le dije: ‘Yo no voy a hacer nada’”. Por el momento, se desconoce si se le imputarán cargos a la madre o si podrá reunirse nuevamente con su hijo. Por su parte, los investigadores continúan pidiéndole a la comunidad que comparta cualquier información que tengan sobre este caso. El teléfono a llamar: (662) 393-8652.

