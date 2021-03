Close

Hallan a niña de 4 años abandonada en el Bronx Un estremecedor video de la policía de Nueva York muestra el momento antes de que una mujer dejara a la niña en mitad de la noche sola y sin abrigo. Aquí las imágenes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Nueva York ha dado a conocer un estremecedor video que capta el momento justo antes de que una mujer abandonara a una niña de solo 4 años en las calles del Bronx. La menor quedó sola y a su suerte en temperaturas de cerca de 40 grados y usando un suéter como su único abrigo. Los hechos ocurrieron hacia la medianoche del pasado sábado en la intersección de la avenida Leggett con la calle Fox. Cámaras de seguridad captaron a la sospechosa -de aproximadamente 20 años y 5 pies con 2 pulgadas de altura- que aparece caminando con la pequeña detrás suyo. Luego de cruzar la calle se observa a la mujer, que llevaba la cabeza cubierta con una bufanda, cómo se adelanta y deja a la niña detrás. El video muestra a la pequeñita trastabillando en sus botas de lluvia, pants y suéter. La temperatura en esos momentos en el Bronx era de 43 grados Fahrenheit, aproximadamente. El clip fue grabado unos 10 minutos antes de que elementos de la NYPD descubrieran a la menor deambulando a solas cerca de la intersección de la calle 156 y la avenida Prospect, según informó un portavoz de la policía, informa The New York Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña fue llevada al hospital Lincoln para su evaluación y hasta el momento -tres días después de ser hallada- nadie la ha reclamado. Su identidad continúa siendo un misterio, aunque algunos medios han identificado a la niña bajo el nombre de Sidaya. La menor permanece bajo el cuidado de la oficina de servicios infantiles de la ciudad. Si usted tiene información que ayude a dar con los familiares de la menor, llame a la NYPD 1- 800-577-TIPS o 1-888-57-PISTA (74782), en español.

