¡Abandona bebé en medio de la autovía tras agredir a su mamá! No imaginas lo que pasó entonces... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre en Louisiana es considerado un auténtico héroe después de la generosa acción que llevó a cabo para salvar un bebé abandonado en mitad de la autopista, por un hombre que acababa de atacar a su mamá. Luke Dufrene de 23 años se dirigía a su trabajo el jueves por la tarde, cuando divisó a un hombre dejando a un niño solo en la mediana de la autopista en Raceland, según publicó The Houma Courier: "Miré hacia atrás y vi cómo se marchaba, dejando ahí al niño, así que hice un giro en u sobre la hierba para llegar hasta donde estaba el bebé", recuerda Dufrene. "Ya en la mediana, puse mi camioneta frente al bebé para protegerle del tráfico, porque sabía lo peligroso de la situación en la autopista. Al llegar junto a él, dos mujeres se estaban acercando también: una testigo de los hechos y la mamá del pequeño", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía arrestaría después a Dillon Terrebonne, de 27 años, quien acaba de discutir con la joven. Al parecer, detuvo el auto a un lado de la carretera y se bajó para caminar hasta el asiento que ella ocupaba, donde comenzó a golpearla e intentó estrangularla", aseguró el jefe de policía. Image zoom Dillon Terrebonne | Credit: Lafourche Parish Sheriff’s Office La mujer logró escapar, pero él agresor volvió al volante y se escapó a toda prisa con el niño dentro del SUV. Después de avanzar alrededor de una milla, detuvo el auto de nuevo para sacar al bebé con su sillita y abandonarlo en la autopista antes de seguir su marcha. La mamá todavía se está recuperando del violento ataque, pero se siente muy feliz al pensar que nada le pasó a su pequeño. En cuanto al joven Dufrene, que ayudó al bebé y a esta mujer en apuros, comentó: "Nunca me pasó nada parecido en la vida, pero sabía que debía actuar rápido por el bien del niño. Solo tengo agradecimiento por todas las palabras tan amables que todo el mundo me está dedicando ahora, pero creo que hice lo que cualquier persona decente habría hecho", finalizó.

