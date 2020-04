La ex de Aaron Hernández le rinde tributo con una hermosa foto Ex de Ex de Aaron Hernández, Shayanna Jenkins, recordó al fallecido jugador de la NFL con un mensaje y una foto junto a su hija nunca antes vista. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La exprometida de la desaparecida estrella de fútbol americano Aaron Hernández le rindió tributo en el tercer aniversario de su muerte con una foto en la que se ve al jugador abrazando a su hija. Shayanna Jenkins dijo en un mensaje en Instagram junto a la imagen que su bien Hernández falleció, ella y la primogénita de ambos lo mantienen vivo en sus corazones. “El amor entre padre e hija no conoce la distancia. Pensamos en ti hoy, ¡que descanses en paz y nos cuides!”, fue el mensaje que escribió acompañando a una tierna foto en blanco y negro de Hernández abrazando a su pequeña, Avielle Janelle Hernández, cuando era apenas una bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exjugador de los Patriots de Nueva Inglaterra se quitó la vida el 19 de abril de 2017 a los 27 años en la prisión donde cumplía una condena de cadena perpetua por el asesinato de Odín Lloyd, novio de la hermana de su prometida. Además, las autoridades también lo consideraban responsable de las muertes de Daniel Jorge Correia de Abreu y Safiro Teixeira Furtado en Boston en 2012, a quienes supuestamente disparó por considerar que le habían faltado al respeto. Hernández y Jenkins, que comenzaron su relación cuando eran estudiantes de secundaria, trajeron al mundo en 2002 a la única hija del atleta, Avielle, que ya tiene 7 años y tiene una hermana más pequeña de otra relación. La polémica vida del deportista fue trasladada en el documental Killer Inside: The Mind of Aaron Hernández de Netflix, que ha cosechado multitud de elogios. La miniserie de tres episodios repasa un lado desconocido de su vida familiar, personal y profesional del desaparecido deportista. Advertisement

